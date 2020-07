Hárman haltak meg a balesetben, rosszullétre panaszkodik a sofőr

Hárman vesztették életüket abban a balesetben, ami nagyjából másfél éve történt Tarhos és Vésztő között, a bélmegyeri leágazás előtt. Egy munkásokat szállító kocsi fának csapódott. Az ügyben szerdán tartottak ismét tárgyalást a Békési Járásbíróságon, ítélet nem született, szeptemberre várható. A vádlott, a sofőr most furcsa rosszullétekre panaszkodik.

Egy méretes fa ágaskodik a vezetőfülke közepében – ez a látvány fogadta azokat, akik az elsők között a helyszínre értek a megrázó balesetet követően. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a tragédia tavaly február 14-én, 16 és 17 óra között történt a Tarhos és Vésztő közötti egyenes szakaszon, a bélmegyeri leágazás előtt. A járműben a sofőrrel együtt öten voltak, hárman – köztük a sofőr rokonai – életüket vesztették.

A vádirati tényállás szerint a sofőr, a vádlott 98-99 kilométer/órás sebességgel közlekedett, és az egyenes szakaszon – tisztázatlan okokból – áttért a menetiránya szerint bal oldalra, lehaladt az útpadkára és egy fának ütközött. A járási ügyészségen halálos közúti baleset okozása miatt emeltek vádat a vádlottal szemben, végrehajtandó szabadságvesztést indítványoztak.

A sofőr a korábbi tárgyaláson sajnálatát fejezte ki a baleset miatt, és úgy fogalmazott, olyan, mintha az egész nem is velük történt volna, a tragédiával kapcsolatban nem emlékszik semmire sem. A szerdai tárgyaláson ismét megkérdezték, hogy ehhez kíván-e hozzáfűzni valamit, amire azt válaszolta, hogy nem tud többet mondani.

Hogy hogyan történt a baleset, nagyjából kiderült, körvonalazódott. Az úttesten nem találtak semmilyen, például fékezésre utaló nyomot. A szakértő szerint enyhén balra kormányzott a sofőr. A kocsi akkor, amikor áthaladt a felezővonalon, 88 méterre volt; és akkor, amikor lehaladt az úttesttől, 44 méterre volt attól a fától, aminek nekicsapódott. Tehát az események rendkívül gyorsan zajlottak, 3-4 másodperc telhetett el a felezővonal átlépése és a fának való ütközés között.

A szerdai tárgyaláson ismertették az iratokat, és sorra vették, hogy kinek milyen sérülései keletkeztek. Elhangzott: a 26, a 35 és a 62 éves vésztői férfiak olyan súlyos, élettel össze nem egyeztethető sérüléseket szenvedtek, hogy még az azonnali, helyszíni és szakszerű beavatkozás, segítségnyújtás sem menthette volna meg őket. Arra lehet következtetni bizonyos nyomokból, hogy egyikük sem használta a biztonsági övét.

A vádlott súlyos sérüléseket, és a medence többszörös törése miatt vélhetően maradandó fogyatékosságot szenvedett, most is két mankóval közlekedik. Bár a szakértő megvizsgálta a sofőrt, egyelőre nem adta le a kért véleményt. Csak azt követően hoz ítéletet az ügyben a Békési Járásbíróság, ha majd az is rendelkezésre áll. A következő tárgyalás szeptemberre várható.