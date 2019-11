Halálutak: sok a baleset a 44-es egyes szakaszain

Új alkalmazást készített a személysérüléses közúti közlekedési balesetekről a KSH. A térkép feltünteti azt a hét útszakaszt is, ahol a legtöbb baleset történt: ezek között a 44-es bizonyos részei is szerepelnek.

Az interaktív térkép segítségével megtudhatjuk például, hogy hány balesetet okozott ittas befolyásoltság, a balesetek kimeneteléről is képet kaphatunk, továbbá az interaktív térkép azt is megmutatja, hogy azok mely útszakaszokon sűrűsödnek.

Lehetőség van napi bontásban is szűrni az adatokat, így látható, hány személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt egy-egy naptári napon. A 2015 és 2018 közötti adatokból az is kiderül, hogy a legtöbb baleset péntekenként délután 4 és 5 óra között, a legkevesebb pedig vasárnaponként történik. A térkép feltünteti azt a hét útszakaszt is, ahol a legtöbb baleset történt: ezek között a 44-es bizonyos részei is szerepelnek.