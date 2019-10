Garázdaság vétsége miatt ítéltek el egy balatonkenesei férfit

Az Orosházi Járási Ügyészség vádirata alapján 3 rendbeli garázdaság vétsége miatt 30 nap elzárásra ítélt egy 31 éves többszörösen büntetett előéletű balatonkenesei illetőségű, de orosházi tartózkodási helyű férfit az Orosházi Járásbíróság október 2-án.

Az alkoholista életmódot folytató férfi 2018. augusztus 11-én éjszaka Orosházán, a Huba utcában hangos szóváltásba keveredett élettársával, amelynek során több alkalommal megütötte, megrúgta, hajánál fogva megrángatta a nőt. A nő a sérelmére elkövetett könnyű testi sértés miatt nem kívánt magánindítvány előterjeszteni, de a férfi cselekménye így is alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.

A férfi és élettársa másnap a késő esti órákban megjelentek az Orosházi Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályán a nő újabb sérüléseinek ellátása érdekében, de a pár ott is összeveszett, a férfi a kórházban is megrángatta és megütötte a nőt, majd távozott. 2018. szeptember 9-én a késő délutáni időben a férfi egy orosházi sörözőben tartózkodott, amikor meglátta, hogy élettársa az utcán elment a szórakozóhely előtt, ekkor a férfi hangos szóváltásba keveredett a pultossal, az asztalán lévő poharakat és sörösüvegeket összetörte, egy üveget a parkolóba hajított, illetőleg nemi szervét is elővette és a pultosnőnek ajánlgatta.

Az Orosházi Járásbíróság egyébként 2018 novemberében elrendelte a férfi távoltartását az élettársától, ezt azonban a felek közös akarattal figyelmen kívül hagyták – tájékoztatott közleményében a Békés Megyei Főügyészség.