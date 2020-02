Feketén szervezett buszos utakat egy nő

Békés megyében kapcsolták le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai azt az utazásszervezőt, aki mindenféle engedély nélkül, saját szakállára szervezett buszos kirándulásokat. Adót nem fizetett, az utasainak pedig semmilyen jogi lehetőségük, biztosításuk nem lett volna kártérítésre, ha valami rosszul sül el az utazások alatt.

A NAV munkatársai a napokban érték tetten azt a Békés megyei nőt, aki közösségi oldalán heti rendszerességgel hirdette egynapos buszos utazásait, melyekre bárki jelentkezhetett privát üzenetben. Négy revizor be is jelentkezett egy ilyen utazásra, és végig gyűjtötték az adatokat az utazás menetéről. A túra végén bekapcsolódtak az akcióba a pénzügyőrök is, akik az első leszállóhelyen megállították a buszt, és megkezdték az ellenőrzést.

Az utazást szervező azt mondta a pénzügyőröknek, hogy egy baráti társaság utazik a buszon, nem szervezett útról van szó. Ekkor a buszon lévő revizorok is felfedték kilétüket, a szervező pedig csak ekkor szembesült azzal, hogy a „baráti” társaságnak nevezett személyek között ott ülnek a NAV munkatársai is.

Az ellenőrzés bebizonyította, hogy a nő 2015 óta rendszeresen szervezett buszos utakat úgy, hogy erre engedélye, adószáma nem volt, továbbá az ebből származó jövedelme után adóbevallást sem adott be és adót sem fizetett. Mivel az utazásszervezést „feketén” végezte, ezért nem rendelkezett az előírt vagyoni biztosítékkal és az utasok javára szóló kötelező biztosítással sem. Ezért az utazók egy esetleges káreseménykor semmiféle kártérítésre, vagy külföldi útjai esetén hazaszállításukra sem számíthattak volna.

Adószám nélkül, „feketén” végzett tevékenység miatt az adózók egymillió forintig terjedő mulasztási bírsággal büntethetők. A meg nem fizetett adót a NAV évekre visszamenőleg is megállapíthatja, amit akár 200 százalékos mulasztási bírsággal együtt kell megfizetni.

