Előállították a békési kerékpárlopás gyanúsítottját

Kerékpárlopás gyanúsítottjának elfogása Békésen, ittas járművezetés gyanúja miatt történt rendőri intézkedés Nagyszénáson.

Kerékpárlopás gyanúsítottját állították elő a rendőrök szombaton, Békésen. Az 58 éves békéscsabai férfi április 10-én este egy békési társasház udvarán lévő kerékpártárolóból vitte el egy nő biciklijét. A Békési Rendőrkapitányság lopás vétség miatt büntetőeljárást indított ellene.

Ittas járművezetés gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök 19 óra 45 perc körül Nagyszénáson, a Petőfi Sándor utcában. Egy személygépkocsi vezetőjénél jelzett alkoholfogyasztást a szonda. A férfi ellen egy hónappal ezelőtt már indult eljárás ittas járművezetés miatt, akkor a rendőrök elvették a jogosítványát, tehát nem is vezethetett volna. Most újabb büntetőeljárás és szabálysértési eljárás is indult ellene.