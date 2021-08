Ellenőrzik a kerékpárosokat hogy megelőzzék a baleseteket

Fokozott ellenőrzést tartanak a napokban a megyeszékhelyen a kerékpáros rendőrjárőr-szolgálat tagjai.

Ezt ne hagyja ki! Titkolózás jellemzi a baloldali előválasztást

Békési Hajnalka rendőr őrmester elmondta, a kétkeréken közlekedők gyakran „elfelejtik”, hogy a járdán, illetve a kerékpáros átvezetés nélküli gyalogos-átkelőhelyen tilos áthajtani. A szabályok betartását a rendőrök időről időre ellenőrzik.

– A rendőri jelenlét elsősorban a Derkovits sorra, a Széchenyi utcára, valamint a múzeum és a Csabagyöngye Kulturális Központ közötti gyalogosátkelőhelyre koncentrálódik – árulta el a Békéscsabai Rendőrkapitányság balesetmegelőzési előadója. Hozzátette, ezeken a helyeken az ismételt figyelemfelhívás és a „Hajtva tilos, tolva szabályos” tábla ellenére még mindig sokan kerekezve mennek. Elmondta, általános jelenség, hogy az emberek a gyalogjárdákon és az átkelőhelyeken sem szállnak le a kerékpárról, sietnek, nem veszik fel a többi közlekedővel a szemkontaktust, sőt sokan telefonálnak, zenét hallgatnak biciklizés közben.

A rendőrségen elmondták, az országos átlaghoz képest Békés megyében és a megyeszékhelyen is nagyobb a kerékpáros forgalom, ám a kerekezők által okozott balesetek száma is magas, évek óta huszonöt százalékra tehető. A legfőbb okok között az irányváltoztatás szabályainak megszegése, a sebesség helytelen megválasztása és az elsőbbségadás elmulasztása szerepel. Gyakori szabályszegésként tapasztalják a rendőrök azt is, amikor olyan helyen is a gyalogjárdán közlekednek a kerékpárral, ahol egyébként az úttesten lenne csak szabályos. Ilyen helyszín szinte teljes hosszában a Széchenyi utca és a Csabagyöngye Kulturális Központ előtti szakasz is.

Elmondták, többen tévesen értelmezik az egyirányú utcákban a forgalommal szemben történő kerékpáros közlekedést. Szabályosan akkor haladhat így a kerékpáros, ha azt részére és a többi járművezetőnek útburkolati jel és jelzőtábla jelzi. Olyan egyirányú utcák a város több pontján is találhatóak, ahol nincsenek felfestve az említett jelek és nincsenek kihelyezve erre utaló táblák, így például a Derkovits sor, a Felső-Körös sor, a Szabó Dezső utca és a Trefort utca. A rendőrök itt is tartanak ellenőrzéseket.

Békési Hajnalka kiemelte, a hét elején két biciklis baleset is történt Békéscsabán. Hétfőn reggel a Szerdahelyi utcai kerékpárúton egy előzési manőverben ketten összeütköztek, az egyik kerékpáros súlyosan megsérült. Fél órával később a Lepény Pál utca és az Andrássy út kereszteződésében egy moped jármű vezetője nem adott elsőbbséget, és ment neki egy biciklisnek, aki elesett és könnyebben sérült.

– A kerékpáros rendőrjárőr-szolgálat több mint öt éve működik a megyeszékhelyen, a kollégák elsősorban figyelmeztetnek, de olykor bírságolnak is. Fontos, hogy a kerékpárosok betartsák az előírásokat, tekintettel legyenek az idősekre, a gyermekekre, ne hanyagolják a karjelzéseket és a csengetést sem – tette hozzá.