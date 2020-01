Elhoztuk a tavalyi év legérdekesebb megyei rendőrségi ügyeit

Hagyomány hírportálunknál, hogy minden év elején szemezgetünk az előző esztendő legérdekesebb rendőrségi történeteiből. Most is ezt tettük Szombati Andreával, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjével. Az is lehetne mottója az összeállítás egy részének, hogy „pedig olyan jó ötletnek tűnt”. Sokan nem is gondolják át, hogy egy hirtelen jött ötletből bűncselekmény lehet. A rendőrség 2019-ben több ilyen nyomozás iratát továbbította az ügyészsége.

Egy békéscsabai férfi például megharagudott egy nőre, ezért regisztrálta őt egy társkereső oldalon. A fényképeket egy közösségi oldalról, a nő profiljáról mentette le, és bemutatkozó szöveget is írt melléjük. A rendőröknek a férfi – amikor személyes adattal visszaélés miatt gyanúsítottként kihallgatták – elmondta, nagyon megbánta, amit tett. „Jó ötletnek tűnt” – ezt mondta a rendőröknek az a fiatal fiú is, aki megrongált egy autót Békéscsabán. Addig rugdosta a kocsi egyik visszapillantó tükrét, amíg az le nem tört. Ellene garázdaság miatt indult eljárás. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt járt el a rendőrség két fiatal nővel szemben, mert Battonyán leszedtek a helyéről egy közlekedési táblát. A 30-as sebességkorlátozó jelzést egyikük hazavitte és betette az ágya alá. Amikor megjelentek nála a rendőrök, önként elővette és visszaadta. – Idén januárban egy gyulai, tizenéves ötlete miatt indult büntetőeljárás – idézte fel az eseményt Szombati Andrea. – A fiú az eredetileg a kerékpárja felújításához vásárolt festékekkel feliratokat, ábrákat festett egy gimnázium falára és tömbházakra, sebességkorlátozó táblára. Nyáron pedig egy sarkadi férfi gondolta úgy, hogy „átszerkeszti” autója rendszámát. Egy „T” betű oldalsó két szárát leragasztotta fehér ragasztószalaggal azért, hogy „I”-nek látszódjon. Az M5-ös autópálya Pest megyei szakaszán, egy közúti ellenőrzéskor ez kiderült, így a férfi ellen büntetőeljárás ­indult. Kalapáccsal tört be Két helyről lopott 2019 januárjában egy dunaföldvári férfi Gyulán. Először egy idősek klubjába, majd egy kollégiumba tört be. Az idősek klubjából ellopott egy cipőt is, amire lecserélte a sajátját, és a kollégiumhoz már a lopott cipőben ment. Átmászott az intézmény kerítésén, térkővel kitört egy ablakot, és azon át bemászott az épületbe. Több szobát átkutatott, műszaki cikkeket és egy edzőcipőt pakolt össze. Ezután egy kalapáccsal betörte az iroda ajtajának ablakát, és egy íróasztal fiókjából több tízezer forintot vett ki. Azzal, hogy a két helyszínen nem ugyanazok a lábnyomok voltak, nem tudta megtéveszteni a rendőröket. A Gyulai Rendőrkapitányság nyomozói és körzeti megbízottjai azonosították, majd a bűncselekményekről érkezett bejelentések után egy nappal el is fogták az elkövetőt. A 34 éves férfi a két bűncselekménnyel összességében 35 diákot és idős embert károsított meg. Ami sok, az sok Egyszerre két szabálysértést és három bűncselekményt követett el egy férfi idén júniusban. Tankolt egy mezőberényi benzinkúton, de az üzemanyagot nem fizette ki, hanem elhajtott. A rendőrök elfogták, és kiderült, hogy az autót a tulajdonos engedélye nélkül vitte el. Az alkoholszonda és a kábítószergyorsteszt is pozitív eredményt mutatott nála. A férfi nemcsak azért nem vezethetett volna, mert ittas és bódult volt, hanem azért sem, mert korábban a rendőrség már eltiltotta a járművezetéstől. Júliusban is akadt egy autós, aki ittasan egyszerre több szabálysértést követett el. Orosházán, a Rákóczi útról, a kötelező haladási irányt jelző tábla ellenére bekanyarodott a Móricz Zsigmond utcába. A rendőrök leállították, és kiderült, hogy nincs vezetői engedélye, ráadásul az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott nála. Hozzá hasonlóan halmozta a bűncselekményeket egy végegyházi fiatalember, aki márciusban Mezőhegyesen, a Posta utcában behatolt egy vegyesboltba, és feltört három autót. Miután a rendőrök elfogták, kiderült, hogy a kocsikból nem lopni akart, hanem haza akart jutni valamelyikkel, amelyiket sikerül beindítania. Az év legrosszabb üzlete El akarta adni a kerékpárját egy orosházi férfi, de végül ő fizetett közel félmillió forintot a hirdetésére jelentkezőnek. Az egyik internetes oldalon ajánlotta megvételre a kerékpárt 100 ezer forintért, majd egy ismeretlen fel is vette vele a kapcsolatot. Az idegen azt mondta, hogy meg akarja venni az országúti versenybiciklit, de a szállítási költséget, ami 80 ezer forint, előre utalja át neki az eladó. Mikor ez megtörtént, két részletben még több mint 400 ezer forintot csalt ki az eladótól azzal, hogy biztosításra, adóra és nemzetközi tranzakciós díjra kell a pénz. Így az eladó összesen közel félmillió forintot fizetett ki az ismeretlennek, akit a csalás miatt indított nyomozás során eddig még nem sikerült azonosítani. A maga keresztje Februárban zárás után betört az egyik kocsmába egy férfi Orosházán. A kasszából több ezer forintot vett ki, majd a hátsó vaskapun keresztül hagyta el az épületet. Ittas volt, így nem vette észre, hogy a kapu előtt elhagyta a nyakában lógó medált. Az italbolt üzemeltetője azonnal felismerte a keresztet, mert elmondása szerint azt ő rendelte meg az internetről az egyik vendégének, aki rendszeresen hordta is a nyakában. Az italozóban kamera is működött, ami rögzítette, hogy a férfi magához vett több ezer forint értékű váltópénzt. A rendőrök már másnap elfogták. A férfi a nyomozóknak elmondta, hogy előző este nagyon sokat ivott, és nem emlékszik semmire.