Démonnak hiszi, ezért bezárta a szomszédját egy csabai nő

Odáig fajult két nyugdíjas nő közötti szomszédvita tavaly nyáron Békéscsabán, egy Szigligeti utcai tömbházban, hogy a földszinti Mária négy szeggel beszegelte az első emeleti Piroska bejárati ajtaját, aki így nem tudott kijutni a lakásából. A Békéscsabai Járásbíróság a kedden Máriát – aki démonnak képzeli Piroskát – jogerősen másfél évre próbára bocsátotta.

A tényállás szerint Mária 2018 őszén költözött a Szigligeti utcai tömbház földszinti lakásába, és haragos viszony alakult ki közötte és az első emeleten lakó Piroska között, veszekedtek például a növények gondozása és amiatt, hogy Mária szerint Piroska a lépcsőházba engedi az ételszagot. A szomszédvita odáig fajult, hogy Mária megfenyegette Piroskát, miszerint beszegeli az ajtaját, ami aztán tavaly nyáron meg is tett négy darab százas szeggel. Piroska nem tudott kijutni, ezért hívta a rendőrséget. Érdekesség: pont Mária adott szerszámot a rendőröknek, hogy kihúzzák a szegeket.

A járási ügyészség személyi szabadság megsértése miatt emelt vádat Máriával szemben, aki egyébként paranoid személyiségzavarban szenved, közepes fokban korlátozott.

– Elismerem, hogy beszegeltem, de nem ok nélkül tettem. Örökké kötekedett, mindig ő kezdeményezte a veszekedéseket, én azonban nem engedek a terrornak. A lelki fájdalom súlyosabb a fizikainál. Aki uralkodik, nem hibás, csak az, aki tesz az uralkodás ellen? – kérdezte panaszkodva az ügyben tartott előkészítő ülésen és tárgyaláson Mária, a vádlott, aki saját magát idegbetegnek, zakkantnak nevezte. Szerinte a sértettnek, Piroskának démoni kisugárzása van.

Hozzátette, Piroska macskáknak főz, és borzasztó ételszag van a lépcsőházban, ha kinyitja a bejárati ajtaját – ezért szegelte be. Mária azt is állította, hogy Piroska gázkonvektorának égésterméke miatt betegedett meg. Sorolta további sérelmeit – megszólta Piroska, amiért összegyűjtötte a leveleket, amiért megmetszette a fenyőfát, a tuját, amiért kapált –; és mutatta, hogy mennyit levelezgettek. Sőt, azt is megszámolta Mária, hogy Piroska hány alkalommal bántotta minden ok nélkül.

Igaz, hogy a lépcsőház felé szokott szellőztetni, de szerinte máshogy nem tud, csak így tud huzatot csinálni a kánikulában – mondta Piroska, a sértett, aki elismerte, előfordult, hogy kérte tőle Mária, ne engedje ki az ételszagot. Hangsúlyozta, éveken keresztül volt közös képviselő, és szerinte több dologban segítette Máriát. Ő szintén sorolta sérelmeit és azt mondta, a fenyőfa és a tuja metszéséhez, valamint a kapáláshoz is a lakók hozzájárulása szükséges, amit nem kért Mária.

A szegelés kapcsán elmondta: valaki kiabált, de nem tudta, hogy Mária ordibál és azt sem, hogy neki. Aztán hallotta, hogy döngetik, beszegelik az ajtaját, ezért rögtön értesítette a rendőröket, a rendőrök szabadították ki.

Fura volt látni, hallani: miközben Piroska sorolta a Békéscsabai Járásbíróságon a sérelmeit és elmondta a véleményét, Mária mutogatott, rázta ökölbe szorított kezét és magyarázott. Mária szerint Piroska mindig veszekedett vele, Piroska szerint ez nem igaz.