Cigarettázás okozhatta a sarkadi tragédiát

Égett szag, korommal festett falak, megbontott tető, egy teljesen kiégett helyiség, egy matrac maradékának tűnő vasrács, egy széthasadt gázpalack – ez látható Sarkadon, a Táncsics utca végén lévő családi ház udvarán. A lakás hétfőről keddre virradó éjjel gyulladt ki.

A lángok a konyhában csaptak fel, de azok a tetőre is kezdtek átterjedni – ismertette Gombos Erik megyei katasztrófavédelmi szóvivő. A gyulai hivatásos tűzoltók három, a békéscsabaiak egy szerrel vonultak, riasztották a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is. Két vízsugárral kezdték meg a lángok oltását az egységek, akik két gázpalackot is kihoztak az épületből, egy gázpalack még a beavatkozók kiérkezése előtt felrobbant. A tűz megfékezését követően átkutatták az épületet, és a törmelék alatt egy holttestet találtak. A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást folytat le.

Az utca- és környékbeliek a helyszínen elmondták, a házban ketten laktak: egy 60 év körüli, beteg nő és a 30-as éveiben járó, Down-szindrómás fia. Hozzátették, a nő nem igazán mozgott az utcán, egy utcabeli férfi járt hozzá és vitte neki a szükséges dolgokat. A fiút pedig – akinek mindene a baseballsapka, egész gyűjteménye van – egy kocsival hordták egy Vasút utcai intézetbe.

Az elmondások szerint a tüzet a szemben lévő szomszédban észlelték, ők értesítették a hatóságokat a történtekről. A közvetlen szomszéd ezt követően vette észre a ház ablakán kicsapó lángokat, rögtön cselekedett, próbált locsolni, amennyire csak lehetett. A pletykák szerint a fiú magától kijutott az épületből.

Hogy mi miatt csaptak fel a lángok, egyelőre pontosan nem tudni, de a helyiek szerint a beteg nő – aki állításaik szerint nem vetette meg az italt sem – a konyhában lévő ágyon feküdt, úgy cigarettázott, és vélhetően dohányzás közben elaludt. A tűz pedig terjedt.

Azt is beszélik, hogy a nő teljesen megégett. Információink szerint az egyedül maradt és jelenleg a gyulai tüdőszanatóriumban lévő fiú nem tér vissza a látszólag egyébként lakhatatlanná vált házba. Gyámhivatal által kirendelt gondnoka van, és ő intézkedik most annak érdekében, hogy Okányba, egy otthonba kerülhessen.

