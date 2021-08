Bevetik a traffipaxokat, gyorshajtókra vadásznak a rendőrök

Fokozottan ellenőrzik a héten országszerte a rendőrök a megengedett legnagyobb sebesség betartását, azaz a gyorshajtókra vadásznak. Békés megyében nyolc eszközt, traffipaxot tud bevetni a rendőrség, illetve hat helyszínen vannak VÉDA kapuk. Az első félévben a személysérüléses balesetek nagyjából ötöde gyorshajtás miatt történt Békés megyében.

Ezt ne hagyja ki! Egyetért a baloldal: az autókat ki kell szorítani a fővárosból

Szerdán többek között a 44-esen, a békéscsabai elkerülőn mérték a rendőrök a sebességet. A rendkívül precíz, a közeledő vagy távolodó jármű sebességet pillanatok alatt jelző műszer adatai szerint a többség betartotta a 90 kilométer/órás korlátozást. Ez az akció is annak a kezdeményezésnek a része volt, amelyet az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata hívott életre erre a hétre, illetve amihez a hazai rendőrség is csatlakozott.

Békés megyében a rendőrség összesen nyolc eszközzel rendelkezik. Ezek között vannak változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrző pontok, valamint olyan készülékek is, amelyek mozgás közben is képesek dokumentálni a sebességtúllépést – ismertették a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon. Emellett mérnek a VÉDA kapuk, a 44-esen Békéscsabánál két helyen és Kardosnál, a 46-oson Csárdaszállásnál, a 47-esen Körösladánynál, illetve a 474-esen Orosházán.

Országos szinten az első félévben a személysérüléses közúti közlekedési balesetek 32 százaléka gyorshajtás miatt történt. A baleseti okok között második helyen 26 százalékkal az elsőbbségadás elmulasztása, a harmadik helyen pedig 16 százalékkal a kanyarodási szabályok megszegése áll.

Békés megyében más a helyzet. Az első félévben 223 személysérüléses baleset történt. Ebből 76 alkalommal (34 százalék) az elsőbbség meg nem adása miatt fordult elő ütközés. Gyorshajtás miatt 49-szer (22 százalék), a kanyarodási szabályok megszegése miatt 41-szer (18 százalék) történt közúti szerencsétlenség.

A gyorshajtás miatt kiszabott bírság mértéke függ a megengedett sebességtől és attól, hogy azt mennyivel lépték túl. A legalacsonyabb összeg 30 ezer, a legmagasabb 300 ezer forint. Ha a sebességtúllépés mértéke kisebb, mint a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott érték, akkor a járművezető szabálysértést követ el. Tűréshatár tehát nincs, ám a rendőrség a gyorshajtás miatt történt intézkedéseknél figyelembe veszi a műszerek hitelesítésekor megállapított mérési hibahatárt. Hangsúlyozták: a sebességet mindig az aktuális közlekedésbiztonsági helyzet értékelése alapján indokolt helyszíneken és intenzitással mérik.

Kiemelték azt is: a gyorshajtás az ittas járművezetéshez és más szabálytalanságokhoz hasonlóan jelentősen növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. Aki szabálytalanul közlekedik, nemcsak saját magát és utasait, a vele utazó családtagjait veszélyezteti, hanem közlekedő partnereit is. A sebességgel arányosan nő a fékút, illetve ezzel együtt a fékutat és a vezető reakció idejét is magában foglaló féktávolság is. Gyér forgalomban is előfordulhat olyan váratlan helyzet, hirtelen megjelenő akadály, amikor ennek nagy jelentősége van, és akár centimétereken is múlhat, hogy történik-e baleset.