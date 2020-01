Békéscsabán árusította a holland kábítószert

Jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében mondta ki bűnösnek a Gyulai Törvényszék 2019. május 16-án F. I. vádlottat, és ezért őt 6 év börtönre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott tárgyalása kedden folytatódik.

A döntést az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője a büntetés enyhítése érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott 2016-ban ismert meg egy Hollandiában élő személyt, akivel ezt követően interneten tartotta a kapcsolatot. Így tudta meg, hogy ettől a személytől kábítószert lehet vásárolni. A lehetőséggel élve a vádlott 2017. december 5-e és 2018. március 18-a között Amszterdamba kiutazva nagyobb mennyiségű kábítószert, köztük amfetamint, kokaint, marihuánát, MDMA tartalmú tablettákat, valamint LSD bélyegeket vett.

A megvásárolt kábítószert Magyarországra szállította, majd azt készpénzért Békéscsabán, részben ismeretlen személyek részére, értékesítette. 2018 április 30-án a vádlott ismét Hollandiába utazott, újabb kábítószereket vett, amit szegedi lakásán helyezett el. Május 3-án a rendőrség a vádlott békéscsabai tartózkodási helyén, majd aznap este szegedi lakásán is kábítószert foglalt le. A bizonyíthatóan eladott és a lefoglalt kábítószerek mennyisége meghaladja a jelentős mennyiség alsó határát, annak 7,61- szerese. A vádlottól levett vizeletminta azt is igazolta, hogy a férfi maga is fogyasztott a kábítószerekből. A vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte.

