Békésben is közlekedik a család

Interneten és a verseny napján, a békéscsabai helyszínen is lehet jelentkezni a népszerű vetélkedőre, amelynek fődíja egy személygépkocsi. A családok mellett az iskolák is nyerhetnek.

Az Országos Baleset-megelőzési Bizottság idén is meghirdette a „Közlekedik a család” elnevezésű vetélkedőt. A megyében október 3-án lesz alkalmuk a vállalkozó kedvű családoknak arra, hogy összemérjék tudásukat. A szervezők az Automobil Körös Kft. Škoda Szalonjában, a Szarvasi út 74. szám alatt közlekedéssel kapcsolatos, játékos és tanulságos feladatokkal várják majd az érdeklődőket. A kiírás szerint a két szülő mellett legalább egy 6 és 17 év közötti gyermeknek is részt kell vennie a versenyben. Feltétel, hogy legalább az egyik szülő rendelkezzen B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel. A megmérettetésen a közlekedési szabályokra, az elsősegélynyújtásra és a rendőri karjelzésekre vonatkozó kérdések, gyakorlati feladatok is lesznek.

A versenyen legjobban teljesítő család képviseli majd megyénket az országos döntőn, amelyen a fődíj egy Škoda Scala személygépkocsi. A „Közlekedik a család” vetélkedőre előzetesen, a program weboldalán lehet regisztrálni, de a szervezők október 3-án 9 órától a helyszínen is fogadják a jelentkezéseket. A rendezvény 13 óráig tart, azonban a feladatok körülbelül másfél óra alatt teljesíthetők, így 12 óráig lehet jelentkezni. Bővebb információ a 30/ 418-8229-es telefonszámon kérhető.

A verseny meghirdetői a rendezvény keretén belül nem csak a családokat szeretnék díjazni. Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság a 6 és 17 év közötti gyermekeket, fiatalokat oktató iskoláknak pályázatot hirdet. Azoknak az oktatási intézményeknek, amelyeknek képviseletében a legtöbb család vesz részt a „Közlekedik a család” közlekedésbiztonsági vetélkedő idei területi fordulójában, összesen 900 ezer forint értékű tan- és sportszert ajánlott fel. Az első helyezett intézmény 500 ezer, a második 300 ezer, a harmadik iskola pedig 100 ezer forint értékű ajándékot kap.