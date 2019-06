Becsengettek a házakba, keresi a két férfit a rendőrség

Idegenként becsengettek a Keleti-kerteknél lévő házakba, ezért kerestek a békéscsabai rendőrök két férfit szerdán.

A rendőrségen elmondták, szerdán délután a Békéscsabai Rendőrkapitányságra érkezett egy bejelentés, amely szerint a Keleti-kerteknél két férfi több házba becsengetett. A rendőrök a bejelentő által adott személyleírás alapján keresték a férfiakat, de nem találták őket.

A történtek kapcsán a rendőrség kéri a kertes házakban élőket, hogy az utcakapukat, bejárati ajtókat tartsák zárva! Ne csak akkor, amikor elmennek otthonról, hanem akkor is, ha az udvar hátsó részében, a kertben vannak. Ha elutaznak, kérjenek meg egy rokont, vagy egy megbízható szomszédot, hogy ellenőrizze a házat! A csengőt célszerű kikapcsolni, mert ha valaki csak azért csenget be, hogy megnézze, otthon vannak-e, és hallja, hogy a csengő szól, ennek ellenére senki nem megy ki, biztos lesz benne, hogy a házban lakók nincsenek otthon.

Az ajtók mellett fontos figyelni az ablakokra is. Nyáron mindenki többet szellőztet, ezért fontos hangsúlyozni, hogy utcára nyíló ablakot ne hagyjanak nyitva akkor, ha nincsenek abban a helyiségben, amit szellőztetnek. A szúnyogháló és a redőny nem nyújt védelmet, ha elmennek otthonról, csukják be az ablakokat! Váratlanul érkező idegeneket pedig ne engedjenek be a házukba, lakásukba!