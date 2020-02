Az internetezés veszélyeire hívták fel a diákok figyelmét

Egyedülálló kezdeményezéssel hívta fel a figyelmet az internet használatának veszélyeire a Békéscsabai Rendőrkapitányság.

Február 5-e a biztonságos internet napja. Ebből az alkalomból egyedülálló kezdeményezést valósított meg a Békéscsabai Rendőrkapitányság. Az „Adj egy tippet, vigyél egy könyvet!” címet viselő akciót 2020. február 5-én tartották a Békéscsabai Szakképzési Centrum Kós Károly Szakgimnázium és Szakközépiskolában. Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó felhívására a diákok egymásnak adtak az internethasználatra vonatkozó tippeket. A rendezvény résztvevői, akik közel 100-an voltak, 52 üzenetet fogalmaztak meg. Ezekben fontos szabályok betartására figyelmeztették társaikat. Így például arra, hogy a jelszavaikat ne osszák meg másokkal és időszakonként változtassák meg. Személyes adataikat ne tegyék közzé, és alaposan fontolják meg, hogy a közösségi oldalakra milyen fotókat töltenek fel, idegenekkel milyen információkat osztanak meg magukról.

Az iskola 10/A osztályos tanulói több prezentációt is készítettek a témáról, amelyeket kivetítőn lehetett megtekinteni. Ezek a bemutatók a rendőrség iskolai bűnmegelőzési tanácsadójának segítségével más intézmények diákjaihoz is eljutnak. A kezdeményezésről a Békéscsabai Alkotó Média is tudósít majd, így a Csabai Diákújság oldal segítségével a résztvevő diákok mellett még sokan elolvashatják a hasznos tanácsokat. A diákok szívesen fogadták a tippekért járó ajándékkönyveket, amelyeket az iskola pedagógusai, a szülők, egy védőnő és a rendőrség iskolai bűnmegelőzési tanácsadója gyűjtöttek össze.