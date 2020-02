Átérzik munkájuk felelősségét Békésben

A napokban évértékelő értekezletet tartott a Békés megyei rendőrség. Ennek kapcsán kérdeztük dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornokot, Békés megye rendőrfőkapitányát. Többek között beszélt arról, hogy az eredmények a szakértelemnek és az együttműködéseknek köszönhetők.

– Mi az oka annak, hogy nem az új év kezdetére időzítették az évértékelőt?

– Az adatok már januárban rendelkezésre álltak, hiszen nem csupán évről évre, hanem hónapról hónapra, sőt napról napra áttekintjük ezeket. Éppen azért, hogy a rendőri szolgálatot az aktuális közbiztonsági bűnügyi helyzethez igazítsuk. Az adatok, az eredmények mellett azonban legalább annyira lényeges, hogy mi van a számok mögött. Olyan ez, mint amikor az iskolában jól megoldottunk egy matematikapéldát, a pontos eredményt leírtuk, de a számítást nem tettük mellé, a megoldást nem vezettük le. Az évértékelés tehát nem csupán az eredmények összefoglalása. Megnézzük, hogy megfelelő módszerekkel dolgoztunk-e, milyen minőségű munkát végeztünk, hogyan jutottunk el az eredményig, és ez mit jelent a megye lakosai, az egyes településeken élők számára.

– Mire jutottak, hogyan foglalná össze röviden, mi van az eredmények mögött?

– Szakértelem és együttműködés. Értem ezt a rendőrségre és a velünk kapcsolatban álló igazságszolgáltatási szervekre, társhatóságokra, önkormányzatokra, civil szervezetekre egyaránt. Mindennek a kulcsa az ember, ezúton is köszönöm valamennyi kollégám munkáját, a velünk együttműködők segítségét. Azt, hogy támogatják Békés megye közrendjének az erősítéséért, a közbiztonság fenntartásáért tett erőfeszítéseinket, tevékenységünket.

– Ha már a kollégáit említette, 2019-ben sokat lehetett hallani arról, hogy a rendőrök leszerelnek, elhagyják a pályát, a rendőrségnél létszámproblémák vannak. Békés megyét ez mennyiben érinti?

– Békésben a rendőrség a szükséges létszámmal látja el és maradéktalanul el is tudja látni a feladatait. Nálunk is vannak, voltak olyan kollégák, akik azt a döntést hozták, hogy elhagyják a szervezetet, pályát módosítanak. Remélem, hogy valamennyien megtalálják a számításukat a civil életben. Nem vitatom: a rendőri szolgálat nem csupán munka. Ez hivatás, ami szellemi, fizikai és lelki megterhelést jelent, ugyanakkor sok felemelő pillanatot, élményt tartogat. Amikor egy károsult, sérült vagy bajba jutott, nehéz helyzetbe került ember a rendőri intézkedés után köszönetet mond azért, mert az ügyét intéző munkatársam meghallgatta, megértette, megnyugtatta őt, abból úgy hiszem, lehet építkezni, erőt meríteni. Az elmúlt évben is számos példa volt erre, sőt, a múlt héten is kaptunk ilyen visszajelzést. Persze, a jó munkaközösség, az erkölcsi elismerés mellett az anyagi megbecsülés is nagyon fontos, e tekintetben is történtek a közelmúltban kormányzati lépések.

– Milyennek értékeli a közbiztonságot Békés megyében?

– A közbiztonság több tényezőből áll össze. Meghatározó, hogy mennyi bűncselekmény történik, milyen az útjainkon a közlekedésbiztonság, a határforgalom, mennyiben érinti a megyét az illegális migráció. A bűnügyi fertőzöttségünket tekintve két jellemző adat: a regisztrált bűncselekmények száma 37 százalékkal csökkent, a bűnügyi fertőzöttségünk mérséklődött, a 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények száma Békésben az országos átlag alatt van. A személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma is csökkent, sajnos azonban halálos balesetből kettővel több történt 2019-ben, mint 2018-ban. A határátkelőhelyeinken a személy- és a járműforgalom élénkült, ugyanakkor a zöldhatáron az országba illegálisan érkező határsértők száma is emelkedett. Tehát a kép összetett, pozitív és negatív előjelű tendenciák is vannak. Összességében úgy gondolom, a legfőbb célunk, hogy Békés megye valamennyi településén kiegyensúlyozott, az ott élők számára elfogadható közbiztonságot garantáljunk, ami 2019-ben is megvalósult.

– A bűncselekmények számában történt csökkenés figyelemre méltó, de nagyon általános adat. Önök hogyan súlyoznak, rangsorolnak, mire figyelnek jobban?

– Nincs kis és nagy ügy. Minden bűncselekmény mögött sértettek, károsultak vannak. Minden ügyben arra kell törekednünk, hogy törvényes, szakszerű, minőségi és eredményes munkát végezzünk. Ugyanakkor valóban vannak olyan bűncselekmények, amelyek jobban felkavarják a közvéleményt, súlyosabban érintik azokat, akik a részesei vagy a tanúi annak, ami történt. Ilyenek az emberölések, tavaly két ügyet fejeztünk be, mindkettőben elfogtuk a gyanúsítottat. A tavaly ősszel Tótkomlóson talált elhunyt csecsemő ügyében folyamatosan dolgoznak a kollégáim, mindent megtesznek azért, hogy a tragédia körülményeit felderítsék. Hasonló a megítélése a rablásoknak is, amikor valakit azért bántalmaznak, hogy elvegyék a pénzét, megszerezzék az értékeit. Főként akkor, ha ez közterületen, az utcán történik. Sokatmondó adat, hogy 2010-ben még 54, tavaly viszont 12 ilyen ügyben jártunk el, az elkövetőket pedig minden esetben elfogtuk. A lopások száma csökkent, de ennél a bűncselekménynél az eddig is jó eredményességünket nem tudtuk tovább fokozni, így ez 2020-ra egy fontos feladat. Ha viszont a lopásokon belül megnézzük a lakásbetöréseket, komoly eredménynek értékelem, hogy a bűnesetek száma majdnem felére csökkent, és az ügyek 80 százalékát felderítettük. Közterületen is kevesebb bűncselekmény történt, a nyomozáseredményességünk megközelíti a 90 százalékot.

– A főként időseket megkárosító, utazó bűnözők sajnos Békés megyét sem kerülik el. Hogyan tudnak ellenük fellépni?

– Megyei és országos szinten is összehangolt, minden részletre kiterjedő felderítő tevékenységgel, nyomozásokkal. Az elfogásokat sokszor hónapokig tartó adatgyűjtés előzi meg. Májusban így fogtunk el Budapesten két férfit és két nőt, akik Békéscsabán azzal az ürüggyel, hogy papírt gyűjtenek, kifosztottak egy 88 éves asszonyt. Szintén Békéscsabán júniusban, két egymást követő napon három házba törtek be. Román állampolgárok voltak, akiket Hajdú-Bihar megyében sikerült elfogni. Júliusban Muronyban egy magát villanyóra-leolvasónak kiadó férfi vitte el egy 85 éves nyugdíjas megtakarított pénzét. A férfit és három társát szeptemberben fogták el munkatársaim Pest megyében. És még sorolhatnám azokat az ügyeket, amelyekben kiderült, hogy a gyanúsítottak nemcsak Békésben, hanem az ország több megyéjében követtek el bűncselekményeket. Nem várunk sorozatokra, minden bűncselekménynél vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy esetleg megyén kívülről érkezhetett az elkövető.

– A bűnözés mellett a közvéleményt legalább annyira foglalkoztatja az illegális migráció. A határsértők száma, ahogyan említette, emelkedett. Mivel jár ez?

– Számunkra feszes, összehangolt szolgálatellátással. A határforgalom ellenőrzése mellett folyamatosan biztosítjuk az államhatár ­őrzését. A határrendészeti kirendeltségek állománya mellett ­ebben a munkában részt vesznek a rendőrkapitányságok és a megyei rendőr-főkapitányság egységei, valamint együttműködünk a szomszédos megyékkel, illetve a román hatósággal is. Köszönöm a határ menti települések vezetőinek, lakosainak, a polgárőrségnek a támogatását, valamint a tömegközlekedési társaságok munkatársainak az együttműködését, jelzéseit. Arra törekszünk, hogy a munkánk hatékony legyen, az illegális migrációs helyzet az itt élők mindennapjait, biztonságérzetét, a közterületek rendjét ne befolyásolja.

– A feladatok és célok mellett mit tart a legfontosabbnak? Hogyan képzeli el a Békés megyei rendőrség 2020-as évét?

– Nem elszigetelten működünk, nem vagyunk és nem is lehetünk kívülállók. Az, hogy milyen évünk lesz, milyen a rendőrség teljesítménye, mennyire vagyunk eredményesek, hatékonyak, az élet szinte minden területére ­kihat. Nagy a felelősségünk, ezt át is érezzük. Az eredményeink jók, de nem lehetünk teljesen elégedettek, mert úgy gondolom, hogy az elégedettség, az elbizakodottság a fejlődés gátja. A lakossággal, a közbiztonság erősítéséért tevékenykedőkkel együttműködő, ­segítséget nyújtó, a jogsértőkkel szemben törvényesen, következetesen fellépő rendőrséget igyekszünk ­működtetni. Munkatársaimmal­ azért dolgozunk, hogy ez sikerüljön.

Ezzel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy ne csak a rendőrségnek, hanem egész Békés megyének, a velünk együtt itt élőknek nyugodt, kiegyensúlyozott, eredményes évük ­legyen.