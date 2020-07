Át-Járással erősítik a gyerekek közösségét Gyulán

Elkezdődött a VI. Át-Járás Tábor hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett része hétfőn Gyulán, a Gellény birtokon. A program a kézműves foglalkozásoktól a sportrendezvényekig, számos érdekességet kínál a fiatalok részére.

A táborba a megye számos településéről érkeznek gyerekek és fiatalok, barátságok születnek, a résztvevők rengeteg élménnyel gazdagodnak – szólt a kezdeményezés egyik legfőbb üzenetéről köszöntőjében Zalai Mihály. A megyei közgyűlés elnöke kitért a bűnmegelőzés fontosságára is. Mint mondta, a programban a diákok információkat kapnak arról, hogy miként kerülhetik el az áldozattá válást, illetve a baleseteket. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy lesznek, akik valamelyik rendészeti hivatást választják majd a későbbiekben. Dr. Kozma Gábor, a Gál Ferenc Főiskola rektora kiemelte, a táborok maradandó élményt nyújtanak a résztvevőknek, akik barátokat találhatnak a programok során: – Emellett a pihenés, a kikapcsolódás közepette hasznos és jó dolgokat sajátíthatnak el, olyan ismereteket, amelyek nemcsak nekik, hanem kortársaiknak is hasznosak lehetnek – nyomatékosította.

Furák István táborvezető elmondta, a kezdeményezést azért hívta életre az Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület, hogy hasznos és tartalmas időtöltést biztosítson a gyerekek számára a nyári időszakban: – Ez segítség a családoknak, a szülőknek és a gyerekeknek – folytatta a gondolatot. – A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság egyaránt perspektívát látott a rendezvényben.

Idén első alkalommal középiskolások számára rendészeti tábort is szerveztek az esemény keretein belül. A szakember kitért arra, hogy évről évre egyre több középiskolás diák teljesíti közösségi szolgálatát a táborban, ahogy a pedagógusképző intézmények hallgatói közül is sokan ott töltik el nyári gyakorlatukat. Dr. Polyák Zsolt dandártábornok, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője elmondta, kapitányságuk tavaly év végén nyújtott be pályázatot a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kiírására, amelyen 9,5 millió forintot nyertek el a tábor megszervezésére.

Dr. Polyák Zsolt kifejtette, a hatodik alkalommal életre hívott program elsősorban a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló gyermekeket, fiatalokat szolgálja. Megyénk rendőr-főkapitánya is szólt a már említett háromhetes rendészeti táborról, és annak jelentőségéről. Hangsúlyozta az Át-Járás a közösségépítést is szolgálja, de nem titkolt cél, hogy a rendvédelemmel kacérkodó fiatalok közül később minél többen ezen hivatások közül válasszanak. A megnyitó részeként dr. Polyák Zsolt elismerést adott át Tárnok Gabriellának a tavalyi táborban nyújtott kimagasló tevékenységéért.

Az elfogadást is segítik Felföldi Sándor, az Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület elnöke hírportálunknak elmondta, az Át-Járás Tábor hétfőn elkezdődött öt hete alatt hetenként átlagosan ötven gyermeket látnak vendégül. – A megye mind a kilenc járásából érkeznek gyerekek. Az Át-Járás név éppen arra utal, hogy a résztvevő diákok olyan kortársaikkal is megismerkedhetnek, akikkel egyébként nem lenne lehetőségük a földrajzi távolság miatt – fogalmazott Felföldi Sándor. A programkínálatot a szervezők idén is úgy állították össze, hogy az jól szolgálja a játékos, könnyed, mégis informatív és hasznos kikapcsolódást. Az egyesület elnökétől megtudtuk, lesz kézműves foglalkozás, kalandtábor, lovaglás, lovaskocsikázás, népi játszóház és több sportfoglalkozás is. A tábor ezúttal is segíti az elfogadás ügyét is. Mind a résztvevő gyermekek, mind a segítők között vannak sérült, illetve halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok, akik megismerhetik egymást.

Előzmény:

„Át-Járás” címmel indított tábort a rendőrség