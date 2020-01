Ártatlannak vallotta magát a lézerezéssel vádolt békési férfi

Ártatlannak vallotta magát az a helyi férfi a Békési Járásbíróságon, aki a vádirat szerint tavaly márciusban lézerfénnyel vakított el egy tanuló pilótát repülés közben. Az ügyészség közlekedés biztonsága elleni bűntettel vádolja.

A dr. Bíró Mariann bíró előtt szerdán lefolytatott előkészítő tárgyaláson dr. Tibori Balázs ügyész ismertette a vádiratot. Mint kiderült, a Békéscsabai Repülőtér légterében több gép is tartózkodott tavaly március 20-án. A két sértett ezek egyikén volt, mint tanuló pilóta és mint oktató. Az ügyész elmondta, az oktatórepüléssel egyidőben a vádlott a lakóhelyén, az emeleti szobában volt, és annak nyitott ablakából zöld fényt kibocsátó lézeres irányzékkal célzottan a hozzá legközelebb, mintegy hat kilométerre repülő irányába világított legalább három alkalommal, esetenként több másodpercig.

A lézeres irányzék első alkalommal eltalálta a gépet ténylegesen vezető sértett, a tanuló pilóta szemét, amitől szeme káprázni kezdett, éleslátása körülbelül 30 másodpercre megszűnt, ezért az oktatópilótának kellett átvennie a vezetést. A második és harmadik alkalommal nem találta el a sértettek szemét. A vádirat szerint ezzel a vádlott a légi közlekedés biztonságát és a sértettek életét is veszélyeztette. Az ügyész a vádlott előkészítő ülésén tett teljes körű beismerő nyilatkozata esetén egy év hat hónap börtönbüntetést kért a férfira négy évre felfüggesztve, illetve pártfogó felügyelő kirendelését kezdeményezte.

A 45 éves férfi azonban nem ismerte el, hogy elkövette volna a bűncselekményt. Felidézve a tavaly márciusban történteket elmondta, saját és a szomszédjuk kutyája is hirtelen ugatásba kezdett este 10 óra körül. Miután rókák már több alkalommal okoztak kárt a tanyájukon, most is ezeknek az állatoknak a jelenlétére gyanakodott. Valóban egy, vélhetően fiatalabb példány bukkant fel, amely nem ijedt meg sem tőle, sem a lámpájától. Ezért felment az emeletre, és az ismerősei által ajánlott, leghatékonyabbnak és legolcsóbbnak tartott lézert hívta segítségül a róka ellen.

Sikerrel is járt, de saját bevallása szerint csak a földre világított. A vádlott ennél a pontnál a könnyeivel küszködött, mint mondta, soha nem veszélyeztetné senki életét. Szerinte a sugárbiológiai intézet szakvéleménye, illetve a tanúvallomások időpontokra és egyéb dolgokra vonatkozó ellentmondásossága egyaránt őt igazolja. Nem zárta ki, hogy a közeli kamionparkolóban lerakott fémhulladékról, illetve a járművek szélvédőjéről tükröződhetett vissza a fény.

Saját bevallása alapján ostobaságot követett el, amikor egy később reprodukált videót adott be a rendőrségre az eset felidézésére. Az ügy – a tényleges tárgyalással és a tanúk meghallgatásával – február 19-én folytatódik.

