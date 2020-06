Amit látott, ellopott egy mezőberényi férfi

Háromrendbeli kisebb értékre üzletszerűen elkövetett lopás bűntette, kilencrendbeli lopás vétsége és magánlaksértés vétsége miatt emelt vádat egy 26 éves többszörösen büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő mezőberényi férfi ellen a minap a Békési Járási Ügyészség.

A munkanélküli, jövedelemmel nem rendelkező férfi a terhére rótt vagyon elleni bűncselekményeket öt nap alatt, január 31-e és február 4-e között követte el. Tettei között volt kisebb értékű bolti lopás, kerékpárszaküzletből történő telefon eltulajdonítása is.

Több mezőberényi ház udvarára a kerítésen bemászva hatolt be, és a nyitva talált garázsokból, nyári konyhákból lopott el különböző élelmiszereket és szerszámokat, volt, ahonnan másfél liter szilvapálinkát, de olyan is, ahonnan csupán három liter céklalevet vitt el. Az autók ajtajait is figyelte, és kihasználta, ha nyitva maradtak: az egyik ilyen alkalommal egy 55 ezer forint értékű láncfűrészt emelt ki egy járműből.

A férfi a saját korábbi, de hiteltörlesztés nemfizetése miatt a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonába került házba is bement a jogosult tudta és engedélye nélkül, ahonnan 60 ezer forint értékben csaptelepeket és vízmelegítő alkatrészeket tulajdonított el.

Az ügyészség indítványozta, hogy a férfi teljes körű beismerő nyilatkozata és tárgyalási jogáról való lemondása esetén a bíróság végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, és 4 ezer forintos vagyonelkobzást rendeljen el vele szemben.