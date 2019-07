A vádlottak azt mondták, visszafizetik a kölcsönt a csabai párnak

Nagyjából 20 millió forinttal rövidíthetett meg három vádlott – egy nő, egy férfi és annak édesanyja – egy idős békéscsabai házaspárt. Az ügy tárgyalása az előkészítő üléssel csütörtökön kezdődött meg a Békéscsabai Járásbíróságon. A nő és a férfi állította: nem csalási szándékkal kértek kölcsönt, és részletekben visszafizetnék a kapott pénzt.

A vádirati tényállás szerint a férfi, Attila, valamint édesanyja, Margit egy öröklési szerződés miatt kezdtek járni egy Kazinczy-lakótelepi társasházba, és megtudták, hogy egy ott lakó idős házaspárnak, a későbbi sértetteknek jelentős megtakarítása van. Különböző ürügyekkel kértek kölcsönöket, adósság törlesztésére, az eltartott idős ellátására. A pénzek átadásáról mindig írtak papírt, és azt ígérték, egy lakás eladása után visszafizetik a tartozást, ez azonban nem történt meg.

Aztán a bejött a képbe Attila szerelme, élettársa, Klaudia. Őt úgy mutatták be, hogy neki eladnak egy házat, és abból fizetik majd meg a kölcsönt. Ő is tartotta később a kapcsolatot az idős házaspárral, elnyerte bizalmukat, és például arra hivatkozva, hogy komoly külföldi örökséghez jut, ugyancsak kért hitelre pénzt. 2017-ben, mindössze pár hónap leforgása alatt az idősek 16 millió forintot adtak át, utaltak át neki, erről is vannak iratok, igazolások.

Az ügy érdekessége, hogy a vádirati tényállás szerint Klaudia eleinte álnéven mutatkozott be az idős családnak, és csak később fedte fel azt, hogy ki is ő valójában.

A járási ügyészség mindhárom vádlottal szemben csalás miatt emelt vádat. A vádhatóság – akkor, ha beismeri bűnösségét Klaudia – a nővel szemben hat év szabadságvesztés kiszabását indítványozta, a másik két vádlottra pedig felfüggesztett börtönbüntetést kért.

A csütörtökön a Békéscsabai Járásbíróságon tartott előkészítő ülésen a letartóztatásban lévő elsőrendű vádlott, Klaudia elsírta magát. A háromgyerekes pécsi nő nem ismerte el bűnösségét, állította, nem csalási szándékkal kért kölcsönt. Azt nem vitatta, mennyi pénzt kapott. Elmondta, a többiek tudták, hogy pénzt kér az idős házaspártól, abból a többiek is részesültek.

A másodrendű vádlott, Margit nem jelent meg a Békéscsabai Járásbíróságon, egy dokumentum szerint a gyulai kórházban van, a neurológiai osztályon, talán stroke miatt kezelik.

A harmadrendű vádlott, Attila nem kívánt vallomást tenni, mindössze annyit mondott, hogy nem érzi magát bűnösnek, és – ahogy Klaudia – ő is visszafizetné részletekben a pénzt.