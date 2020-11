A mezőhegyesi polgárőr bekamerázott házából lopott, elfogták gyorsan

Egy polgárőr bekamerázott házába osont be egy idegen kedden délelőtt, miközben a család két tagja is otthon volt. A feleség asztalon lévő pénztárcája egyik pillanatról a másikra kiürült. A részleteket a mezőhegyesiek aktív polgárőre, Kovács István mesélte el hírportálunknak.

– A fiam és a feleségem bevásárlásból érkezett haza. A kaput valóban nem zárták be. A házban éppen az árucikkeket szortírozták, s azt hallották, mintha az ajtó megnyikordult volna. Ennyire emlékezett a párom, aki az asztalra kitett pénztárcáját üresen találta. Ez lett gyanús. A bekamerázott házunk felvételeit azonnal visszanéztük, s indultunk feljelentést tenni a rendőrségre. Én is a férfi nyomába eredtem. Annyi kiderült, gyorsan költekezésbe kezdett, cigarettát vásárolt. A rendőrök hamar elfogták – mesélte el keddi napjuk izgalmas óráit a polgárőr.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon megerősítették: kedden délelőtt egy férfi besurrant egy házba Mezőhegyesen. A kapu és az épület ajtaja is nyitva volt. Az előszobában talált egy pénztárcát, kivett belőle négyezer forintot, majd elment. A házban lakók közül ketten otthon voltak. Az épületen biztonsági kamerák is vannak.

A felvételről a háziak felismerték a besurranó tolvajt és értesítették a rendőrséget. A Mezőhegyesi Rendőrőrs rendőrei rövid időn belül elfogták és előállították a férfit, aki ellen a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság lopás miatt büntetőeljárást indít.

A történtek kapcsán a rendőrség kéri, hogy a házak, lakások ajtaját mindig zárják be! Még akkor is, ha otthon vannak, vagy kertes házaknál az udvar hátsó részében, melléképületben dolgoznak. Földszinti helyiségek szellőztetésekor csak addig hagyják nyitva az ablakot, amíg abban a helyiségben vannak. Ha átmennek a ház, lakás másik részébe, csukják be az ablakot! A szúnyogháló, a redőny nem jelent védelmet.