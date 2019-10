A látszat ellenére kevesebb balesetet okoztak idén

Több olyan súlyos, köztük halálos közlekedési baleset is történt az utakon a közelmúltban, ahol traktor is érintett volt a szerencsétlenségben. Október 5-én egy nap alatt két ilyen esethez is hívták a mentőket. A 44-es számú főúton, Kétsopronynál egy személygépkocsi ütközött hátulról egy traktor pótkocsijának. A balesetben az autó vezetője a helyszínen életét vesztette. Aznap a 47-es főút egyik, még csongrádi szakaszán is halálos baleset történt, itt egy traktor és két személygépkocsi karambolozott.

A közlekedési balesetekről közölt hírek közt jó néhány olyan olvasható, ahol traktor, mezőgazdasági vontató is részese volt a karambolnak. Volt olyan eset, amikor egy kisbusz ütközött traktorral Dobozon, itt heten sérültek. Nagyszénás külterületén személyautó ütközött traktorral, de Battonya és Mezőkovácsháza között is hasonló eset történt nemrég. Sarkadon pedig kerékpárosnak hajtott egy mezőgazdasági vontató. A hírek alapján úgy tűnhet – melyet olvasóink visszajelzései is megerősítenek, – hogy a megye útjain kiugróan sok balesetnek részesei traktorok. A számok azonban mást mutatnak. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint idén október 6-áig négy olyan személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, amelyeket az elsődleges adatok szerint mezőgazdasági gépek, vontatók vezetői okoztak. Ez egyébként az előző év azonos időszakához képest jelentős javulást mutat: több mint felére csökkent az ilyen esetek száma. Tájékoztatásuk szerint minden alkalommal kanyarodó mezőgazdasági gép, vontató ütközött. Három esetben személygépkocsival, egyszer pedig kerékpárossal. Többször előfordult, hogy balra kanyarodó mezőgazdasági gép ütközött az őt előző másik járművel. Tanácsuk szerint a gépek vezetőinek a kanyarodás megkezdése előtt meg kell győződniük arról, hogy az előzésüket nem kezdte-e meg egy másik jármű. Az előző járművek vezetőinek pedig ugyancsak fokozott figyelemmel kell végrehajtaniuk a manővert, a mezőgazdasági járművek előzésénél pedig nagyobb oldaltávolságot célszerű tartani. A lassabban haladó mezőgazdasági gépek és a forgalomban résztvevő egyéb járművek között jelentős lehet a sebességkülönbség. Fontos, hogy a többi jármű vezetője vegye ezt figyelembe, és ha látják, hogy előttük traktor vagy bármilyen más mezőgazdasági gép megy, időben kezdjenek lassítani, így mire megérkeznek mögé, csökken a sebességkülönbség és meg tudják tartani a szükséges követési távolságot, illetve szükség esetén biztonságosan meg is tudnak állni mögötte. Közlekedési szakemberek szerint, mezőgazdasági gépekkel sötétedés után is találkozhatunk a közutakon, ezért mind a gépkezelőknek, mind az utakon közlekedő többi résztvevőnek kiemelten figyelnie kell egymásra a balesetek megelőzése érdekében. Dobókői György, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalának főosztályvezetője elmondta, a mezőgazdasági vontatóknál is a személyautókhoz hasonló elvárások vannak. Előbbinél is kell lenni helyzetjelzőnek, tompított és országúti fényszórónak, valamint a féklámpa mellett irányjelzőnek. Ha pedig a gép saját lámpáit a vontatmány eltakarja, akkor külön fényjelzőkkel kell gondoskodni a láthatóságról. Hozzátette, ahol nincs tiltva, ott fel kell készülnünk arra, hogy lassú járművel találkozunk, így a közlekedési és látási viszonyoknak megfelelően kell vezetnünk. A legfontosabb a láthatóság Barabás Béla, a Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség titkára elmondta, a társas vállalkozások gépeit éppen azért szemlézik, ellenőrzik műszakilag is, hogy az úton minden előírásnak megfelelően közlekedjenek. Az egyéni termelők figyelmét az agrárkamara és a gazdakörök is felhívják, mire kell ügyelniük a balesetmentes közlekedés érdekében. A legfontosabb a láthatóság. Ha vannak szervizutak, akkor nem mennek fel a főközlekedési utakra gépeikkel. Ha nincsenek, csak így tudnak kijutni a napraforgó-, kukorica- és szójabetakarításhoz a gépek, majd visszajönni. A terményt is be kell szállítani a határból, mindez megrakott, lassabban közlekedő pótkocsis szerelvényekkel jár. A lapunk által megkérdezett mezőgazdászok is hasonlóképp nyilatkoztak, elmondták, gépeikkel csak a szükséges mértékben használják a forgalmas közutakat.