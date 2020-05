A gyalogosok biztonságát erősítik megyénk rendőrei is

Országos baleset-megelőzési akciót tart a rendőrség a gyalogosok biztonságának erősítéséért. Békés megyében is előfordulnak olyan balesetek, amikor zebrán ütöttek el gyalogost, ezért a rendőrség figyelmet kér.

Zebra terv címmel tart országszerte háromnapos baleset-megelőzési akciót az Országos Baleset-megelőzési Bizottság kedd és csütörtök között. A kezdeményezés célja a gyalogosok biztonságának erősítése. Békés megyében is előfordulnak olyan közlekedési balesetek, amikor gyalogos-átkelőhelyen gyalogosokat ütnek el. Tavaly átlagosan minden hónapra jutott egy ilyen baleset, és a 12 szerencsétlenség közül három súlyos sérüléssel végződött.

Az sem ritka, hogy kerékpárosok olyan helyen, ahol nincs kerékpáros átvezetés, fenn ülve hajtanak át a gyalogos-átkelőhelyen. Emiatt is történt 2019-ben súlyos közlekedési baleset Békés megyében, ezért a rendőrség ismételten felhívja a figyelmet a szabályok betartásának fontosságára.

A KRESZ előírja, hogy kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a járművezetőknek elsőbbséget kell adniuk a gyalogosoknak. Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel – akkor is, ha nincs kijelölt gyalogos-átkelőhely – elsőbbséget kell adni a gyalogosnak, ha azon az úttesten megy át, amelyre a jármű bekanyarodik. Azt a helyet, ahol a gyalogosoknak elsőbbsége van, a jármű vezetőjének csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy az elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni.

A jármű vezetőjének a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a járművel, amennyiben szükséges, a gyalogos-átkelőhely előtt meg is tudjon állni. A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló vagy forgalmi okból álló jármű mellett meg kell állni és csak akkor szabad továbbmenni, ha ezzel nem sértik meg a gyalogosok elsőbbségi jogát.

A gyalogosoknak is figyelniük kell. Nem léphetnek le váratlanul az úttestre és kötelesek a legrövidebb úton átmenni. Nem tehetnek olyat, amellyel zavarják, vagy megtévesztik a járművezetőket. Olyan helyen, ahol a járművekkel szemben nincs elsőbbségük, mielőtt az úttestre lépnek, kötelesek meggyőződni arról, hogy nem fogják zavarni a járműforgalmat. Nem léphetnek az úttestre, ha a jármű már olyan közel van, hogy nem tudnak átmenni előtte anélkül, hogy megzavarnák a járművezetőt.

Békés megyében is vannak olyan gyalogos-átkelőhelyek, amelyeknél a rendőrök az akció ideje alatt többször megjelennek. Visszatérően ellenőrzik a szabályok betartását például Gyulán, a Kossuth Lajos téren, ahol a mellékelt videón látható baleset is történt. A felvétel megmutatja, hogy pillanatnyi figyelmetlenségnek is súlyos, vagy akár végzetes következménye lehet. A közlekedési balesetek megelőzéséért legtöbbet maguk a közlekedők tehetnek azzal, ha betartják a szabályokat, óvatosan és figyelmesen közlekednek. Figyeljenek a gyalogosokra, figyeljenek egymásra!