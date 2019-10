A fogyasztókat és a terjesztőt is elfogták a rendőrök

Szeghalmon előállítottak a rendőrök három csökmői férfit, akik a gyanú szerint tiltott, bódító hatású szert vásároltak egy szeghalmi férfitől. Az egyik csökmői férfi más bűncselekmény miatt bűnügyi felügyelet alatt állt.

Szeghalmon, a Petőfi utcában csütörtökön 13 óra 45 perc körül igazoltattak a rendőrök három férfit. Egyiküknél fóliába csomagolt növényi törmeléket találtak. A férfi saját elmondása szerint fogyasztott az anyagból, ez a viselkedésén látszott is, nehezen kommunikált. Társainál is felmerült a gyanúja annak, hogy fogyaszthattak valamilyen tiltott, tudatmódosító szert. A rendőrök mindhárom csökmői férfit előállították. Az új pszichoaktív anyaggal visszaélés gyanúja miatt elrendelt nyomozás adatai szerint a növényi törmeléket egy szeghalmi férfitől vásárolták. A rendőrök őt is előállították, házkutatást tartottak nála, és 45 adag alufóliába csomagolt, kábítószer gyanúját keltő anyagot találtak.

Az egyik csökmői férfi ellen szexuális erőszak bűntett miatt van folyamatban eljárás, amelynek során a Berettyóújfalui Járásbíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Ennek értelmében Csökmő település területét nem hagyhatta volna el, ezért őt a Szeghalmi Rendőrkapitányság őrizetbe vette.