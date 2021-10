Megrongálták Karikó Katalin-tűzfalfestményét

Érthetetlen, miért okoz egyeseknek örömet, ha kárt tesznek valmiben...

A vélhetően oltásellenesek a Krisztina körúton található tűzfalfestményre a következőket írták: „A bestia mérge”, „Kuruzslás”, „Do not take the mark of the beast” (utasítsd el a fenevad bélyegét) – írja a Bors.

Karikó Katalin a Pfizer-Biontech vakcina feltalálójaként az elmúlt időszakban számtalan díjat elnyert, ám még így is sok az oltásellenes, akik így próbálják meg magukra felhívni a figyelmet.

Az esetről az infostart közölt fotót, amit ide kattintva lehet megnézni.