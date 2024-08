A Szarvasi Rendőrkapitányság rendőrei szombaton 16 óra 45 perc körül egy személygépkocsi vezetőjét és utasát ellenőrizték Kondoroson, a Somogyi Béla utcában. Az intézkedéskor a két férfi zavartan viselkedett, ezért a rendőrök átvizsgálták a ruházatukat és a kocsit is. Az autóban és egyikük nadrágjában fehér, kristályos anyagot tartalmazó zacskót találtak, de előkerült egy üvegpipa és egy öngyújtó is. Mindkettőjüket előállították a Szarvasi Rendőrkapitányságra, ahol a kábítószer gyorsteszt pozitív eredményt mutatott. Kábítószerbirtoklás gyanúja miatt mindkét férfi ellen eljárás indult, az autó sofőrjét bódult állapotban történő járművezetés miatt is elszámoltatják.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock