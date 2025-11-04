Fegyverropogás gázálarcban: amerikai bevetésre készülnek a békési speciális rendőrök

A Storm Corner Special Response Team másodszor méreti meg magát a SWAT Round-up Internationalen. A rangos tornát 35 éve rendezik a floridai Orlandóban. Elsősorban amerikaiaknak, de a világ számos pontjáról érkeznek bevetési egységek, hogy összemérjék tudásukat és tapasztalatot cseréljenek. A bevetési szakemberek jelenleg is az Egyesült Államokban megrendezendő versenyre készülnek, hogy ott öt napon keresztül kurzusokon és képzéseken vegyenek részt, valamint öt versenypályán adjanak számot tudásukról – olvasható a Zsaru Magazin cikkében.

A Storm Corner Special Response Team másodszor méreti meg magát a SWAT Round-up Internationalen. Fotó: Zsaru Magazin/ Nagy Zoltán

Folyamatosan fejleszti képességeit a Storm Corner Special Response Team

– 2017 és 2021 között ötször nyerte meg egymás után a Körös KTA csapata a bevetési egységek országos versenyét, így jött az ötlet 2019-ben, a harmadik győzelmet követően, hogy próbáljuk ki magunkat a nemzetközi mezőnyben is. Ennek előzménye volt az is, hogy a V4 2018-ban Szlovákiában lebonyolított, tízcsapatos bevetési versenyén harmadik helyezést értünk el – ismerteti a jelentkezésig vezető utat a csapatkapitány, a Körös KTA járőrvezetője, Névery Gyula törzsőrmester. – A mai felkészülés célja, hogy hétfős csapatunk fejlessze képességeit az M4 és a Glock 17 típusú fegyverek kezelésében, a terheléses lövészet, valamint a gázálarcban végrehajtott feladatok terén.

Számukra nincs túl magas akadály

– A csapat tagjai az épített akadályok alatt, fölött és között navigálnak. Az orlandói pálya lényegében hasonló elemekből áll, de a szervezők minden évben változtatnak valamit. Vagy a sorrenden, vagy pluszelemekkel bővítik, illetve elemek kivételével rövidítik, teszik biztonságosabbá a végrehajtást, ha az időjárás ezt indokolttá teszi.

Fegyverropogás és lőporfüst a gyakorlópályán

– A lövészetre sokat készültünk a lehetőségeinkhez képest, július vége óta több hétvégén a Veteran’s Shooting Club zákányszéki lőterén gyakoroltunk, bár a tervezett és rendkívüli feladatok természetesen elsőbbséget élveztek a felkészüléssel szemben – folytatta Névery Gyula. – A tréninget több támogató, rendőr és szakember, valamint a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság is segítette. Lehetőségünk volt a versenyen használt Glock 17-es pisztolyokkal és M4-es gépkarabélyokkal is gyakorolni. A fegyverekkel statikus és dinamikus lövészetet egyaránt végrehajtunk, különböző testhelyzetekből, fém- és papírcélokra egyaránt. A gyakorlás egyik legfontosabb eleme a terheléses lövészet, ennek során iramfutásokkal, valamint további megterhelő, erőnléti elemekkel próbáljuk szimulálni a verseny alatt felmerülő kihívásokat.

Gázálarcban minden kicsit más

– Különleges körülmény, hogy a lövészeti feladatok egyes elemeit gázálarcban kell végrehajtani, amit szintén szokni kell. A maszk viselése önmagában is kihívás, mert nehezíti a légzést, valamint a célzás kidolgozását – magyarázza a csapatkapitány, aki már négyszer járt a SWAT-versenyen. – A 2019-es csapat átalakult. A jelenlegiben hárman vagyunk a régiek közül. Mi, akik már jártunk kint, igyekszünk minden tapasztalatot átadni a csapat többi tagjának – mesélte a törzsőrmester a Zsaru Magazinnak.