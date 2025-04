Élt már aluljárónál? Ettől megjön hozzá a kedve

Az országos ingatlanos portál hirdetése szerint a városközpont mindössze négy percnyi autóútra található, így ez az ingatlan tökéletes választás a nyugalomra és a belváros közelségére vágyóknak is.

Nemcsak esztétikai, hanem műszaki szempontból is minden részlete megújult. Forrás: ingatlanbazar.hu

A 140 négyzetméteres, 4 szobás + étkezős, téglaépítésű ház 2018-ban teljeskörű felújításon esett át, amelynek során nemcsak esztétikai, hanem műszaki szempontból is minden részlete megújult. Az otthon megbízhatóságát és komfortját többek között a háromrétegű, rovarhálós és redőnyös nyílászárók, a modern fűtési rendszer kondenzációs kazánnal, valamint a 5 kW-os napelemrendszer biztosítják.

A ház valamennyi négyzetméterén érződik a gondos tervezés és minőségi kivitelezés: új hideg- és melegburkolatok, esztétikus fürdőszoba sarokkáddal és különálló zuhanyzóval, WC külön helyiségben, valamint két klíma gondoskodik a megfelelő hőmérsékletről minden évszakban. A 10 cm-es hőszigetelés növeli a komfortérzetet és jelentős rezsicsökkentést eredményez.

Parkosított udvar, gyümölcsfákkal és fúrt kúttal. Forrás: ingatlanbazar.hu

A parkosított udvar, gyümölcsfákkal és fúrt kúttal, valódi kertvárosi hangulatot varázsol a mindennapokba. A 13,5 x 4 méteres fedett beálló két autó számára is elegendő helyet kínál, az új kerítés és elektromos kapu pedig a kényelmet és a biztonságot szolgálják. A 3,5 méteres előkert és a körbeépített udvar a kisgyermekes családok számára is ideális környezetet teremt, a kutyatulajdonosokra pedig egy külön kialakított kennel is gondol.

Ez az otthon nemcsak esztétikailag vonzó, de műszakilag is jövőbiztos, energiatakarékos megoldásokat nyújt. Ide azok költözhetnek, akik a „csak be kell bútorozni" életérzésre vágynak – felújítás helyett élni szeretnének.

