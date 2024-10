A Jamina központjában lévő ingatlant két generációnak ajánljuk, de a két lakás mellé jár még egy 30 m2-es könnyűszerkezetes melléképület is, ami jelenleg garázs, de akár a nagyobb gyerek is beköltözhet, ha önállóságra vágyik.

“Békéscsabán, Jamina központjában, eladó egy 2 generációs családi ház (120 nm + 90 nm), külön mérőórákkal, teljesen felújítva.

Irányár: 58 MFT

Békéscsaba kertvárosi részén, mégis városias környezetben, Jamina központjában található a 700 nm-es, parkosított telken fekvő 2 lakásos társasház. Az egyik lakás 120 nm-es, egyszintes, polgári típusú, a másik 90 nm-es, kétszintes téglaépület. Mindkettőnek újszerű az állapota. Mindkét lakás központi fűtéses, egy-egy gázkazánnal, radiátorokkal, a nagyobbikban egy különlegesen szép csempekályha is van. Külön gáz és villanyórával rendelkeznek, és egy vízórával.

A két lakáson kívül egy 30 nm-es, könnyűszerkezetes melléképületet is találunk, nagy belmagasságú, így sok célra alkalmas. Jelenleg ezt használják garázsnak. A nagykaputól a melléképületekig kocsibejáró vezet.

A nagyobbik lakás 3 szobával és egy 35 nm-es nappalival rendelkezik. 2021-ben új burkolatokat, új nyílászárókat, és új villanyvezeték rendszert kapott. A ledekkel és spotokkal megvilágított, impozáns álmennyezet a lakás éke, minden helyiségben más látvánnyal gyönyörködteti a szemet. Ezt tovább fokozzák a az oldalfalakon végig futó díszítő elemek. A modern, magas fényű konyhabútor, minőségi beépítített háztartási gépekkel, 2020-ban készült. A tágas fürdőszobában sarokkád van, a WC külön mellékhelyiségben kapott helyet. A nappali nem szokványos, négyzet alakú, így a ház külső homlokzata is eltér a megszokottól. Emiatt is különlegesebb ez az otthon, a környező házaktól. A ház külső homlokzata hőszegetelt, és a kerítéssel egységes nemes vakolattal vonták be. A kerítés mentén, a telek teljes határában, az udvar felől díszkert fut végig. Apró virágágyások, díszkövek, mulcsok és örökzöldek váltják egymást. A többi terület a kocsibejárón kívül füves.

gardrób helyiséggel, fent még egy szobával, valamint egy teljesen felújított, zuhanyzós fürdőszobával rendelekezik. A földszint alapterülete 68 nm, csak részben van beépített tetőtér felette. A nyolcvanas években emelt épületet 2023-ban bővítették ki és újították fel teljesen.