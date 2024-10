Békéscsaba 30 perce

A hét ingatlana: egyszerű és tökéletes

A minden szegletében, tökéletesen felújított, rendezett udvarral rendelkező házban a fotók alapján igen nehéz kivetnivalót találni, és a közel 180 m2 nagyobb családoknak is bőven elegendő teret ad. A hatalmas és csodaszép cserépkályha nemcsak a meleget, de a hangulatot is biztosítja a közelgő téli estékhez. A kertkapcsolat addig is a melegebb őszi napokon, közelebb hozza a természetet.

„Békéscsaba kedvelt kertvárosi részén, Erzsébethelyen eladó egy teljesen felújított, minden igényt kielégítő, 2 szintes családi ház, térkövezett udvarral, gyönyörűen kialakított növényszegéllyel. A ház belső hasznos alapterülete a két szinten 179 m², ezzel kényelmes életteret nyújt akár nagyobb családok részére is. A hét ingatlana: a közel 180 m2 nagyobb családoknak is bőven elegendő teret ad. A szinte teljesen egyterű földszinten előszoba, dolgozó- és pihenő részek, nappali, étkező, konyha és fürdő-wc található, minden felhasznált anyag és elvégzett munka rendkívül igényes, ízléses, élmény az itt töltött idő! Térkövezett udvaron lehet pihenni a szabadban Az emeleten hasonlóan magas színvonalú kivitelezés jellemzi a helyiségeket: egy tágas és kényelmes emeleti nappali - közlekedő, 3 szoba, külön fürdő-tusoló és wc, és egy kellemes fedett terasz kapott helyet. A hideg téli estéken egy csempekályha gondoskodik a melegről, ami még otthonosabbá teszi a lakást. A kertkapcsolat lehetőséget nyújt a természet közelségére, a háromfázisú áram pedig ideális választás a nagyobb fogyasztású háztartási gépeknek. A járműveknek dupla garázs és udvari beálló is rendelkezésre áll, valamint kamera rendszer is kiépítésre került a teljes biztonság érdekében. Ne hagyja ki ezt az egyedülálló lehetőséget, ha éppen otthont keres, nézzük meg együtt ezt az igényes és modern családi házat!” További házak és otthonok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.