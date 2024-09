Békéscsaba 1 órája

Ingatlant venne, de még nem tudja mihez kezd vele? Íme a lehetőségek tárháza!

Békéscsabán kínálják ezt a több helyiségből álló, korábban vendéglátó egységként üzemelő házat. A belső tereket egybenyithatja, vagy teljesen el is választhatja, a belmagasság akkora, hogy galéria is befér. Számos üzleti profil, vagy többgenerációs családi ház, bármi is legyen a végső döntés, azt ebből az ingatlanból szinte biztosan kihozhatja. Ha elég ügyesen alkudik, akár még a csocsóasztalt is megtarthatja magának.

Békéscsabán, a Békési út elején több helyiségből álló, 230 nm-es, korábban vendéglátó egységként működő, családi ház eladó. Az épület helyiségeinek kialakítása lehetővé teszi a belső terek egybe nyitását vagy teljes elválasztását, valamint belmagassága megengedi akár galériák építését is, ezzel növelve a hasznos teret. Kiváló lehetőség számos különböző üzleti profil megvalósítására (kereskedelmi egység, bemutató terem, szalon, oktatási központ, stb.), mindemellett az ingatlanhoz tartozik egy 815 nm-es telek, egy 160 nm-es kész lábazat és egy különálló garázs is. Sarki ingatlan, így amennyiben az érdeklődő lakóingatlanban is gondolkozik, erre a célra tökéletes lehet a már meglévő 160 nm-es alapzat, mely a csendesebb oldalon helyezkedik el. A felújítás, átalakítás lehetősége a vevőre vár, egyéni igényeire szabhatja az egész területet. Kitűnő közlekedési adottságokkal rendelkezik, mivel a ház egyik része forgalmas főút mellett helyezkedik el, a vendégek részére kialakított parkolóval, míg a másik egy csendesebb kis utca felől közelíthető meg. Érdeklődni: Vörösné Ildikó +36 (30) 580-0083. További házak és otthonok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.