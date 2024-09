A hét ingatlana 58 perce

Békéscsaba szívében várja az új tulajdonost ez a négy apartmanból álló polgári családi ház, amit négy apartmanra osztottak fel. Minden apartmanhoz jár konyha és fürdő is, külön gázórákkal, így tűpontos lehet a költségbontás. Ha még nagyobb térre vágyna, rendelkezésre áll egy 230 m2 melléképület, akár egy kis bővítéshez is. Az udvaron több autó is elfér, a hatalmas hátsó kertben pedig a vendégei garantáltan ellazulnak - de akár Ön is, ha épp arra lenne szükség.

„Apartmanház Békéscsaba belvárosában eladó! Eladó Békéscsaba belvárosában, a Bartók Béla út közelében, négy apartmanos polgári családi ház. A házban jelenleg négy apartman van kialakítva.

Mindegyikben található szoba, konyha és fürdő.

A fűtést gázkonvektor biztosítja egyéni gázórákkal.

A 232,5 m2-es melléképület 8 helyiségből áll, mely lehetőséget ad a további apartmanok kialakítására, közösségi terek létrehozására.

Az udvar nagyobb része betonozott, több autó parkolására alkalmas.

A nagy hátsó kert kellemes kikapcsolódásra ad lehetőséget a vendégek számára.

AZ INGATLAN JELLEMZŐI: Telek: 1604m2 Lakóépület :165m2 -6 szoba -4 fürdőszoba Veranda: 13m2 Mellék épület: 232,5m2 Nagy padlás Kert: 800m2 Nagy betonozott udvar Konvektoros fűtés Belváros