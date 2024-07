Békéscsabán, Mezőmegyeren eladóvá vált egy 168 nm alapterületű családi ház és a mellette lévő 253 nm-es rendezvényterem, raktár és iroda. A teljes felépítmény alapterülete 421 nm. Az ingatlan tégla falazatú (két vályogtégla falat leszámítva), a lakórész földszintjén 2 hálószoba, gardrób, konyha, étkezős nappali, nagy méretű kamra, fürdő és külön WC található. A lakórészhez továbbá egy elektromos kapuval ellátott kétállásos garázs is tartozik. Az emeleti részen jelenleg egybefüggő tér van, de itt akár további 6-8 szoba kialakítása is lehetséges. Ez a rész jelenleg a lakórészből egy belső lépcsőn keresztül közelíthető meg, de lehetőség van akár a rendezvénytermen keresztül egy külön bejárat/lépcső kialakítására is.

A ház megfelel a legkorszerűbb műszaki technológiának, a fűtésről elektromos gázkazán gondoskodik radiátoros hőleadókkal, a konyhában padlófűtéssel, emellett az ingatlan teljes energiafelhasználása napelem rendszerről megoldott. A fűtésnek alternatív megoldásként vegyes tüzelésű kazán is be lett üzemelte, mely rá lett kötve a rendszerre. A melegvíz bojlerről megoldott, a lakóházban 3 éve Ariston okos bojler lett felszerelve. Az ingatlanban műanyag nyílászárók kerültek beépítésre 3 rétegű üvegezéssel, melyek tökéletes hő- és hangszigetelést biztosítanak. A házban a kellemes hőmérséklet elérésére két hűtő-fűtő klíma is rendelkezésre áll, az áramellátás 3x16 amper. A rendezvényteremhez iroda, raktár, kazánház, konyha, fürdőszoba és finn szauna is tartozik, a tetőtér itt nem került beépítésre.

Az ingatlanok 7881 nm alapterületű kertrész tartozik, melyben 80 db barackfa található, emellett fásszín, tárolók és egy korábban lovasistállóként funkcionáló épület is megtalálható. A házhoz tartozó kert első részében játszótér, terasz és A két épületrész közös mérőórákkal rendelkezik (víz, szennyvíz, villany, gáz). A gáz a rendezvényteremben megtalálható, a lakóházban a gázcsonk bent van, így akár gázkazán felszerelésére is lehetőség van. A kertrész kerítéssel el van választva, így teljesen külön üzemeltethető a két épület. A nagy alapterületnek köszönhetően a kertben lehetőség van rendezvénysátor felállítására is. A rendezvényterem előtt egy kemencével ellátott nagyméretű grillező is található, mely családi és üzleti összejöveteleknek tökéletes helyszíne lehet.