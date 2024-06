Gyula belvárosában, mégis csendes, átmenő fogalomtól mentes utcában eladóvá vált egy 174 nm alapterületű, harmonikus kialakítású családi ház. Az ingatlan 2001-ben épült tégla falazattal, 5 cm-es külső hőszigeteléssel. A házban egy tágas nappali, 5 hálószoba, 2 fürdőszoba, egy előszoba, egy gardrób egy étkezős konyha és egy háztartási helyiség is helyet kapott. Az ingatlant egyedi kialakításának és nagy méretű ablakainak köszönhetően tágas helyiségek és mindig napfényes terek jellemzik. A ház fűtéséről gázkazánról működtetett radiátorok gondoskodnak, emellett a kémény kialakításának köszönhetően csempekályha vagy más alternatív fűtés kiépítésére is lehetőség van. A ház 2001-ben teljes felújításon esett át, melynek keretében megtörtént az aljzat szigetelése, a víz- és elektromos hálózat (3x16A) korszerűsítése, valamint a tető és a külső falazat szigetelése is.

Emellett a tetőszerkezet új födémet kapott, melynek köszönhetően lehetőség van a tetőtérben további lakrész, vagy akár külső megközelítésű apartmanok kialakítására is.A nyári hónapokban a közel 60 cm-es vastagságú falak mellett 2 klímaberendezés is gondoskodik a kellemes hőmérsékletről. A nappaliból és a konyhából is közvetlenül megközelíthető tágas, 40 nm alapterületű fedett terasz egyedi kialakításának köszönhetően tökéletes helyszíne lehet nagyobb családi vagy baráti összejöveteleknek. A telek alapterülete 684 nm, melyben egy duplagarázs is helyet kapott és számos gyönyörű fa nyújt árnyékot a nyári melegben. Kitűnő elhelyezkedésének és elrendezésének köszönhetően tökéletes választás nagycsaládosoknak, több generációs családi háznak, de akár befektetőknek vendégház kialakítására is. Az ingatlan a belvárosban található, a Világórától és a Kossuth tértől mindössze 200 méterre, de a Várfürdő és az Almásy-kastély is néhány perces sétával elérhető. A közelben van iskola, óvoda, számos élelmiszerbolt, gyógyszertár, illetve a helyi autóbusz állomás is.

Amennyiben egy jó elrendezésű, kellemes hangulatú otthont keres, most megtalálta! Jöjjön el és ismerje meg ennek a csodás háznak a hangulatát!

