Eladó Gyula város egyik legszebb részén, a csendes, jó közlekedésű Gyula Városerdőn egy 55 m² lakótérrel rendelkező félkész nyaraló. Az alapozás megtörtént a falak már vissza lettek bontva, a befejezés Önre vár! A telek mérete 448 m².

Az épület a tervek szerint 2 szobából, 1 nappaliból és 1 fürdőszobából áll, melyek jól kihasznált terekkel büszkélkednek, de ettől függetlenül a jövőbeli tulajdonosnak lehetősége van a belső terek átalakítására is. Az amerikai konyhából csodás kilátás nyílik a kertre, illetve a tervezett fedett teraszra. A telken a közművek közül a víz és a villany van bent. A vízpart mindössze néhány percnyi sétára található. Az erdei iskola is a közelben található, ami tavasztól őszig túrázási lehetőséget és számos programot is biztosít. Amennyiben szeretne minden nap madárcsicsergésre ébredni, vagy egy olyan nyaralót keres, ami messze a város zajától nyugodt pihenést biztosít, akkor most megtalálta! Fejezze be Ön és legyen olyan, amilyennek elképzelte! Hívjon és tekintse meg mit tudna kihozni Belőle!

