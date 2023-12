“Gyulán a Várfürdő bejáratától mindössze 100 méterre eladóvá vált egy 325 m2 hasznos alapterületű, 7 db külön bejáratú, összesen 9 szobából álló apartmanház.

Az ingatlan tégla építésű, mely az utóbbi években folyamatos felújításokon esett át, ezek keretében ki lett cserélve a teljes villamoshálózat, a helységek új burkolatokat kaptak, új műanyag nyílászárók kerültek beépítésre és egy 8 KW-os napelem rendszer is csökkenti a fenntartási költségeket. A fűtését gázkazán biztosítja radiátoros hőleadással, meleg víz ellátásáról villanybojler gondoskodik. A szobák klímával felszereltek, külön fürdőszobával rendelkeznek.

Az apartmannak bejáratott vendégköre van, emellett 10/9.9 minősítéssel rendelkezik a hazai szállásportálokon. Az ár tartalmazza a teljes berendezést, beleértve az ágyneműket, konyhai felszereléseket és a műszaki cikkeket is. Az apartmanház 27 férőhellyel rendelkezik és a 617 m2 rendezett udvarban ingyenes gépjármű parkolási lehetőség is biztosított. Elhelyezkedésének köszönhetően tökéletes választás, mivel a Várfürdő karnyújtásnyira van, de éttermek és élelmiszerboltok is megtalálhatóak a közelben, így a vendégek számára biztosított a kellemes pihenés. Ha Ön egy jövedelmező vállalkozást szeretne, akkor megtalálta a megfelelő ingatlant, hiszen itt már minden ki lett alakítva, nincs más teendő csak átvenni a kulcsokat és tovább működtetni.[...]”

