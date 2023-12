Lovasfarm és szabadidő központ panzióval eladó

A lovaskomplexum, amely Békés megyében, a Köröshöz közel, Békés város határában található, külterületen, költözés miatt kerül eladásra.

A 3,5 hektár területen jelenleg is működik egy lovasiskola és szabadidő központ és egy panzió, amit a rendszeresen sportolni járó és a kikapcsolódni vágyó vendégek népesítenek be egész évben. Nagy különlegessége a fedett csarnok, ahova rossz idő esetén is tudnak jönni a lovas sport szerelmesei.

A lovastanya részei:

1. A régi tanya épülete: a közel 180 m2 vegyes falazatú épület jelenleg raktározásra szolgál.

2. Istálló: A 12 férőhelyes, angol box-os istálló 220 m2, közvetlen kijárással a lovaknak kinti tartózkodásra alkalmas elkerített részhez, karámhoz.

3. Istálló egy közösségi helyiséggel: 8 férőhelyes 80 m2-es istálló egy épületben van egy közvetlen átjárású közösségi helyiséggel, ami szintén 80 m2. Kiválóan alkalmas nyári táboroztatásra, hiszen tusoló, WC, konyha és egy közös helyiség is található benne. Ezt a részt teljesen felújították.

4. Fedett, zárt 1250 m2-es csarnok, amely acél és trapézlemezből épült. Jelenleg a fedett lovaspályának ad otthont, de alkalmas lehet pl. takarmány tárolásra is.

5. Lovaspálya: egyedi és ritka homokkal, ami kvarc homok textil adalékkal. 4000 m2.

6. Lakóépület: két részből áll, a panzióból és a lakásként szolgáló részből. Az épületet 2015-ben felújították. Tégla építésű, fűtése vegyes tüzelésű kazánnal működik.

Panzió: az alsó és a felső része is 180 m2.

-A földszinten ebédlő, egy szórakoztató terem, bárpult, mellékhelyiségek és egy 30 m2-es terasz található

-Az emeleten egy közös tér teakonyhával és 5 db ízlésesen berendezett fürdőszobás szoba, valamint egy 30 m2-es terasz várja a vendégeket.

Lakás: A 60 m2 magába foglalja a nappali, konyha, fürdőszoba, háló és gyerekszoba modern stílusban felújított helyiségeit. A tanya többi részén parkolók, legelők, mezőgazdasági területek vannak.

Folyamatban van még egy 10 millió forintos pályázati beruházás, amely keretein belül egy 400 m2-es betonutat fognak kiépíteni a tanya területén belül.

Az ingatlan számos további lehetőséget rejt magába nemcsak a lovasturizmus kedvelőinek. A Körös közelsége, Gyula, Póstelek, Szanazug további különleges turisztikai célpontokat tartogatnak a Viharsarokba kirándulók számára.

De ha csak egy csendes vidéki farmra vágyik valaki, nagy földterülettel ez akkor is egy kiváló lehetőség...

