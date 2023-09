A hét ingatlana 20 perce

Kihagyhatatlan: ízlésesen felújított, takaros ház Békéscsabán

A Békés megyei ingatlanpiacon bukkantunk arra a kis házra, amelynek új tulajdonosa szerencsésnek mondhatja majd magát. Nemcsak a házat újították fel szakszerűen, de a kertet is rendezték, így tényleg csak be kell költöznie annak, aki megveszi. Ráadásul légkondi és kandalló is van, így biztosan nem fog fázni, vagy izzadni. Mindezért csupán 26,9 millió forintot kérnek.

Beol.hu Beol.hu

Békéscsabán, Jamina városrész szélén, igényesen, és szakszerűen felújított kicsi ház eladó. Az ingatlan tégla építésű, falazata szigetelt. Alap, lábazat stabil betonból készült. Tetőszerkezet újra lett rakva. Nyílászárók jó állapotúak. A teljes közműrendszer át lett vezetékelve, kívül belül. Az ingatlan pince ,földszint plusssz tetőteres. Az alsó szinten egy kicsi száraz pincerész található. A földszinten egy előtér, tusolós fürdőszoba és WC, konyha, vele egy légtérben nappali van. Az emeleten egy kis társalgót, hálószobát, és külön WC-t alakítottak ki. A belső padlóburkolatok burkolatokat mázas kerámiával, laminált parkettával, és padlószőnyeggel csinálták meg. Konyhabútor új. A fűtésről egy gázcirkó kazán, fatüzelésű kandalló, és hűtő fűtő klíma gondoskodik. A melegvizet villanyboiler szolgáltatja, a szennyvíz derítőbe folyik bele. Fürdőszoba szintén új. A kert gondzott térkövezett beállóval rendelkezik. Rajta egy mobilgarázs van. Fúrott kút van, a vizet hidrofórral húzzák fel. Hátul néhány gyümölcsfa lett ültetve. Az ingatlan tehermentes, azonnal költözhető, munka nincs rajta. További jó vételi lehetőségekért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.

