Békéscsaba 32 perce

Különleges burkolatokkal és mennyezettel hódít ez a ház

A Békés vármegyei ingatlanpiacon bukkantunk arra a gyöngyszemre, amelyet végre nem a minimalistáknak terveztek! A hatalmas nappalival rendelkező ház akár lakodalmak megtartására is alkalmas - áll a hirdetésben, ami való igaz. De ennél tovább is mennénk: csapatépítő, búcsúztató és osztálytalálkozó megrendezését is magára vállalhatja az új tulajdonos, hiszen a 70 négyzetméteres nappali mellett az ebédlő 24 négyzetméteres, és a pikk-pakk, egy légtérré alakítható a kétszárnyú ajtó kinyitásával.

Beol.hu Beol.hu

Békéscsabán, központ közelében, eladó egy 2002-ben épült, 150 nm-es, egyszintes családi ház, 680 nm-es telekkel.

Irányár: 44,5 MFt

Nyilvántartási szám: 6148 Békéscsabán óvoda, iskola, buszmegálló és a városközpont peremének közelében található a 2002-ben épült családi ház. 3 külön bejáratú szobával és egy 70 nm-es nappalival, valamint egy 26 nm-es ebédlővel rendelkezik, és mindez egy szinten helyezkedik el, nagyon kényelmesen bejárhatjuk az egészet. A konyha az ebédlővel egy-légtérben található, és a nappalival egy kétszárnyas ajtóval összenyitható. Így még nagyobb a térérzet. Akár kisebb lakodalmat is ülhet otthon, de biztos nem okoznak gondot a ballagási, és ünnepi ebédek, baráti, céges összejövetelek. A fűtés és a meleg víz egy kombi gázkazánról működik, lapradiátorokkal. A hűtésről több klíma gondoskodik. A nyílászárók hőszigeteltek, fából készültek, különleges üvegezéssel. A fürdőszobában hidromasszázs sarokkád kényezteti a családtagokat, egy-egy fárasztó nap után. A szabadidőt pedig az udvaron is biztonságban lehet tölteni, bőven van hely a két teraszon, melyből az egyik kb. 80 nm-es és legnagyobb része nyitott, a másik intimebb, csupán 12 nm., és fedett. Mellette a kocsibeálló, térkővel burkolt, és maradt még füves rész is az udvaron. Különleges belsőépítészeti megoldásként, értékes mennyezet díszíti a lakásbelsőt, spotokkal és ledekkel, valamint görög oszlopokkal. Aki nem egy szokványos, unalmas családi házra vágyik, hanem egy igazán különleges, egyedi stílusú, mégis modern, korszerű otthonra, ne habozzon! További lehetőségeket is rejt magában az ingatlan, ugyanis teherbíró födémmel készült, későbbi beépítés céljából. A földszint 154 nm, középen megosztható, két 77 nm-es lakás alakítható ki belőle. Fent pedig további 2 lakást nyerhet aki befektetne, egy 4 lakásos társasház reményében. Sarki telek révén, az utcáról és az udvarról is külön bejárattal valósítható meg ez az elképzelés. Kisebb értékű lakáscsere, vagy kertes ingatlan szóba jöhet. További izgalmas ingatlanokért kattintson az ingatlanbazar.hu oldalára! A hirdetést eredeti formájában közöljük.





Ezek is érdekelhetik