Békés vármegye, Békéscsaba nyugati szélén, jó megközelíthetzőséggel rendelkező, teljesen felújított, ,kompakt családi házat kínálok megvételre. A 2000.-es években épült , két szintes, tégla épület az elmúlt évben teljeskörű felújításon esett át.

A több mint 1000 négyzetméteres, körbekerített telken gépkocsi bejáró és egy mobilgarázs került telepítésre. A füvesített porta nyugodt,csendes otthona lehet, de gazdálkodásra is kiválóan alkalmas,a termőföldek erre kitünő minőségűek. A telek beépíthetősége további bővítésre is ad lehetőséget. A környék csendes ,rendezett, buszmegálló,bolt, gyalog is öt percre van.

Az igényesen és minőségi anyagokból felújított ingatlan, ötletes és hasznos megoldásokkal rendelkezik. A pince ,mely helyet ad a hidrofornak, fúrt kútból tudja táplálni az öntözést. Emellett még külön boyler is található,mely rásegít a melegvíz ellátásra. A vezetékes víz és a gáz is bekötésre került,valamint a villany hálózat is teljes felújítást kapott.

A fűtésről, melegvízről kombi gázkazán gondoskodik, de a nappali közepén egy kandalló is helyet kapott,melyről az egész épület befűthető. Az igényesen kialakított nappali a konyhával és a bejárattal szembeni fürdőszobával , a hely kihasználása szempontjából kitűnő, a viszonylag kis alapterület ellenére.

A nappaliból induló egyedi lépcső feljáró a hely adottságaihoz képest,kényelmes közlekedést biztosít. A korlát szerelhetősége a bútorok felvitelében akadálymentesít. A tetőtérben két szoba és mosdó WC-vel helyezkedik el.

Az ingatlan részben bútorozott, konyhapulttal ellátott. Napfényes, minden oldalról ablakokat építettet be,így a természetes fény kitűnően bevilágítja. A nyári melegben, egy inverteres klíma állítja elő a kellemes hőmérsékletet, mely a fűtésre is rásegíthet.

További csodás otthonok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.