Eladó egy gyönyörű állapotú, új építésű, több generáció együttélésére is alkalmas, vagy akár apartmanházként is hasznosítható, gyulai családi ház.

Részletek

– Ez a szemet gyönyörködtető, különleges kialakítású családi ház , 2022-ben épült

– Gyula város egyik legjobb részén, kifejezetten frekventált helyen található.

– Az épületben 4 teljesen különálló lakrész található, ez által több generáció együttélésére is alkalmas, de akár vállalkozás is indítható. A Gyulára látogató turisták biztos szívesen megszállnak egy ilyen kellemes, új ingatlanban.

– Minden lakrész fürdőszobás, illetve több terasz és erkély is szolgálja a kényelmet.

– A villanyrendszer is külön használható.

– Gyönyörű kerítés veszi körbe a sarki elhelyezkedésű ingatlant.

