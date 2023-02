A megyei, 150 négyzetméternél nagyobb alapterületű házak kínálatából ez az egyik kedvencünk. És önnek?

Békéscsaba, Felsőnyomás, a 47-es főútról leágazó aszfaltozott út mellett 2000-ben épített, 158 négyzetméter beépített területű lakóház eladó. Az épületben, tágas nappali, 3 szoba, előszoba, közlekedő, konyha étkezővel, kamra, kádas fürdőszoba + wc és szauna, fedett terasz és külön wc helyiség került kialakításra.

Az ingatlanhoz tartozik még egy garázs és egy 40 négyzetméter alapterületű három helyiségből álló pince is, a tetőtér igény szerint beépíthető. A szobák, a nappali és a közlekedő hajópadló, a többi helyiség járólap burkolatúak A rezsi költség nagyon kedvező, mely annak köszönhető, hogy az épületet három féle módon is lehet fűteni. Lehetőség van a levegő-víz hőszivattyú működtetésére, mely radiátorokon keresztül adja le a hőt, vagy a kandalló, illetve vegyes tüzelésű kazán üzemeltetésére egyaránt. Az épület tetőzetére 2019-ben 6,16 kw teljesítményű napelem rendszert telepítettek, mely által a villamos energia ellátás nagy része biztosított. Ha pedig az új tulajdonos gázzal szeretne fűteni, arra is lehetőség van, mert az épületben a gázhálózat is kiépítésre került.

A csodás telekről

A lakóépületet övező telek 9000 m2 alapterületű, melyben örökzöldek, fenyőfák, tuják, és gyümölcsfák vannak telepítve. A kertben fúrt kút és víztározó biztosítja a növények szakszerű öntözését, ami akár medencévé is alakítható. Varázslatos fenyves erdővel és tujaparkkal rendelkező igényes építésű lakóház várja új tulajdonosát!

