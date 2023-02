Gyulán nagyon jó helyen a belvároshoz közel, a Körös-parton eladó egy nagyon szép állapotú nappali + 5 szobás, tégla építésű családi ház. Az ingatlan összes nettó alapterülete 287,28 nm, melyből a főépület hasznos alapterülete 198,86 nm, a kültéri fedett nettó alapterületek és melléképület nettó alapterülete 88,42 nm.

Az ingatlan sarki telken található, ezért két utcáról is megközelíthető, kocsi beálló a Körös-part felől került kiépítésre.

A ház egyedi tervezésének köszönhetően akár egyben, de két lakrészként is használható. Az ingatlan kétszintes, az egyik lakórész földszintjén kettő, jelenleg irodaként funkcionáló helyiség és egy akadálymentesített, vizesblokkal (WC, mosdó, zuhanyzó) ellátott irattár valamint egy teakonyha is található. Az emeleten két nagy méretű hálószoba és egy fürdőszoba (zuhanyzó, WC, mosdó) kapott helyet. Ez a házrész külön bejárattal rendelkezik, de az iroda és lakás épületrész a földszinten és tetőtérben zárható ajtóval összenyitható.

A másik lakórész önálló, Köröspart utcai bejárat előszobával, saját belső lépcsőkkel, szinteltolásos kialakítással, étkező+konyha és kamra földszinten, emeleten nappali és fedett kültéri terasz, tetőtérben hálószoba belső gardróbbal, közlekedő gardrób-szekrényekkel és külön fürdőszobával (sarokkád, mosdó, bidé, WC, mosógép) található.

Technikai paraméterek és extrák

Az ingatlan 38 cm-es Porotherm tégla falazattal épült 10-12 cm-es hőszigeteléssel, a nyílászárók az egyik épületrészben fából, míg a másikban fahatású műanyagból készültek, a legjobb minőségben. A fűtésről 24 kW turbós gázkazán gondoskodik, 40 l-es melegvíztárolóval, iroda radiátoros hőleadókkal, a lakásrész radiátoros és padlófűtés külön szabályozással. Vegyes tüzelés kialakítására is van lehetőség, melyhez a kazánház és a kémény kialakításra került. Az ingatlan áramellátása 3 fázisról biztosított, emellett 4 kamerás riasztó rendszer is kiépítésre került.

Az ingatlanhoz egy 23 nm alapterületű, tégla falazatú melléképület is tartozik, mely jelenleg tárolóként funkcionál. A telek alapterülete 768 nm, melyben egy gyönyörű virágokkal beültetett díszkert és egy gyümölcsfákkal beültetett konyhakert is helyet kapott. A díszkertben 110 m-es kerti fúrott kút és ivóvízhálózatra kötött kerti csap is található. A ház zöld, fákkal övezett csendes területen található. Az ingatlanban minden meg van, amire egy igazi otthonban szükség lehet, kényelem, stílus, praktikus, egyedi megoldások. Kitűnő választás apartman kialakítására, de akár irodaháznak is CÉGEK számára.

További csodás házak az ingatlanbazar.hu oldalán!