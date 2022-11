Exkluzív békéscsabai családi ház eladó 6 hálószobával, 3 nappalival, 3 fürdőszobával, napkollektorokkal, parkosított udvarral. Az ingatlan 100%-ban rezsicsökkentett 2022 október után is. 3 önálló lakás rendeltetési egységről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik. A fűtést és melegvizet vegyestüzelésű kazán szolgálja (gáz/fa), napkollektor támogatásával. 3 évre való száraz tüzifa betárazva elérhető és a vételár részét képezi.

,,A városunkban több neves épületet is tervező Erdős László alkotása" - az építés évében az év háza díjat elnyerve bekerült a Lakáskultúra Magazinba, a kezdő kép is erről tanúskodik, a további képeken viszont láthatóak az új tulajdonos fejlesztései, mint a medence, a grillterasz és a télikert. 2002-2005 között az összes nyílászáró cseréje megtörtént és mindenhol szúnyogháló is beszerelésre került. Ezzel egy időben a riasztó rendszer is kiépítésre került. Az ingatlan tágas, több generáció kényelmes együtt élését is szolgálhatja, parkja, medencéje és teraszai nagyobb vendégsereg kiszolgálására is alkalmassá teszik. A fedett grill terasz épített kemencét és bográcsozó elemeket is tartalmaz.

Ebben a házban semmi sem a véletlen szüleménye, itt minden okkal, átgondoltan, szakszerűen épült, készült, még a fa tárolására is egy speciális fedett, tolóajtós, trapézlemez borítású helyiséget építettek. Az exkluzív családi ház alap gázfűtésének kiegészítésére nagyméretű csempe kályha, vegyes tüzelésű kazán és napkollektorok kerültek beépítésre. Az egész ház belső építészetére jellemzőek a magas minőségű, fából készült bútorok, beépített szekrények , lépcsők. A fő épületben és a vendégházban is amerikai konyha segíti a kényelmes főzést és étkezést. A főépületben a nappali közel 100 nm-es ahol a csempe kályha is található.



