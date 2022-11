Békés megyében, Orosházán, Gyopáros-fürdőhöz közel, Rákóczitelepen, Fő út mellett családi ház eladó. Rákóczitelep központi belterület része, amely része Orosháza város területének, 5 percre a Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdőtől. Az ingatlan dupla, sarki telken helyezkedik el, mind a két telek beépíthető és külön-külön közművesített, és több irányból megközelíthető.

A gáz csonk telken belül, de nem volt rá szükség az egyéb szolgáltatások kiépítése miatt. Az ipari áram, az ivóvíz,csatorna bekötve, valamint külön minősített fúrt kút,hidroforral is szolgáltatja a vizet, mely a több mint 30m3-es medence töltését is gazdaságosabbá teszi.

Az ingatlan fűtése is fejlett megoldásokkal lett kialakítva, hőszivattyús rendszer, mely szintenkénti körökkel, padlófűtéssel kombinált, a kültéri, fedett medence vízfűtése is megoldott. A pincében még, ahol a gépészet kapott helyet, olajkazán is van a hálózatra kötve, de a nappaliban egy kandalló is be tudja fűteni a légteret. A melegvíz előállításában napkollektorok segítenek be, külön hőtárolós tartályokkal és boylerrel.

A beépített tetőtér légtere, nem lett álmennyezettel csökkentve, stílusosan látható ,minőségi szarufák hálózzák a szoba légterét. Ha még sem elegendő a hűvös levegő, klímák segítik a lehűlést. A fából készült, hőszigetelt ablakokat elektromosan vezérelt, alumínium redőnyök védik, mely a napszakoknak megfelelően engedik be a napfényt. A családi ház 40cm-es hőszigetelt téglából épült, a kovácsoltvas kapubejáró mögött, könnyűszerkezetes, fából készült garázs található, műhellyel egyben.

A kertet gondozott gyümölcsfák, sövények és egyéb kerti növények díszítik, melynek öntözése is kialakított. Az ingatlan a benne lévő összes berendezéssel, bútorokkal, a kert műveléséhez szükséges szerszámokkal,eszközökkel együtt eladó. A ház kitűnően alkalmas önfenntartásra,gazdálkodásra is, elhelyezkedését tekintve, akár további beépítésre is.