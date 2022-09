Szarvas kültelki, zártkerti részén eladóvá vált egy tehermentes, 1990-ben épült, 190 m2 alapterületű, kétszintes, tetőtér beépítésű téglaépület. A házba lépve hatalmas közösségi/családi tér fogad minket egy kellemes kandallóval.

A földszinten 3 szoba, konyha, fürdőszoba, 2 különálló mellékhelyiség, valamint raktárhelyiségek, az emeleten 3 szoba, fürdőszoba találhatók. A ház vendéglátóhelyként is üzemelt, de akár panzióként is van benne fantázia. A kerítéssel körbevett udvaron épített kemence, tűzrakóhely, tűzifatároló, mellettük egy hangulatos lugas biztosítja a pihenést. Fúrt kútra is gondolt a tulajdonos ezzel óvva a környezetet, és persze a pénztárcánkat is.

A teljes terület 4617 m2, amiből 581 m2 udvar, 1784 m2 szántó, 2252 m2 gyümölcsös besorolású. Állattartásra alkalmas karám, állatfeldolgozásra használható épület is van a területen, így igazából akár teljeskörű önfenntartásra is teljesen alkalmas a tanya. Kültelki tanyasor része, tehát nem egy elhagyatott hely, mégis maximális a béke, a csend, a nyugalom. Ha pedig egy kis pörgésre vágyunk, Szarvas központja autóval 2 percnyire elérhető.

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán.