Gyula-Szanazug üdülő részén, csendes, de mégis jól megközelíthető helyen eladó egy 424 négyzetméteres panzió. Szanazug egy régóta kedvelt helyszín a kikapcsolódni vágyóknak. Itt található, közvetlen az ingatlannal szemben a Fekete-Körös és a Fehér-Körös összefolyása. A környezet kimondottan nyugodt és a vízpart kedvelőknek maga a paradicsom.

A település amely amellett, hogy kiváló horgászhelyet ad, a nyári időszakban fürdőzős, sétahajózós, kajakozós, kenuzós lehetőséget is kínál! [...] Az épület és környezete karbantartott és jelenleg is működő vendéglátó egységként üzemel. A Panzióhoz tartozik egy stég is a vendégek számára.

A parkolás sem okoz gondot, mivel tágas, árnyékos parkolási lehetőséget kínál. További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!