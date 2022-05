Ingatlanajánló 2 órája

Éljen a bolygó: eladó egy különleges passzívház Békéscsabán

Ha nem csak az számít, hogyan néz ki egy családi ház, de az is, milyen terhet ró a bolygóra a használata, akkor ez a békéscsabai passzívház érdekes lehet önnek is Persze az sem mellékes, hogy egy ilyen helyen a rezsi is csökken.

Beol.hu Beol.hu

Egy igazán különleges, extra alacsony energiafogyasztású, minőségi kivitelezésű téglaházat kínálnak eladásra 2,5 millió forintos árcsökkentéssel. A passzív ház kertvárosi környezetben, a Bessenyei utcában található: az utcáról 35 méter hosszú kövezett bejáró vezet a 2061 m2-es telekre, így az utcafrontról diszkrét megjelenést nyújt. Miért előnyös a passzív ház? – Az épület szerkezete extra hőszigetelésű: a padlóban, a falakon, a tetőszerkezetben 30 cm hőszigetelés található.

– Az ablakok déli tájolásúak, háromrétegű üvegezésűek, speciális hőszigetelt tokkal. – A házban padlófűtés és mennyezeti fűtő-hűtő rendszer biztosítja egész évben a kellemes hőmérsékletet,

– Gázkazán, napkollektor, hővisszanyerős szellőztető garantálja a megbízható gépészeti hátteret. – Az ingatlan fenntartási költsége éves szinten töredéke egy hagyományos szerkezetű házhoz képest. További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik