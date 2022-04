Körösladány központi, de mégis csendes környékén kínáljuk eladásra ezt a lakhatásra és vállalkozásra egyaránt alkalmas, a 90-es években jól megépített, szinteltolásos, kitűnő családi házat. Az akár két generációnak is megfelelő ingatlan tulajdonosai a "FALUSI TURIZMUS" címen futó vállalkozást jelenleg is folytatják, visszajáró, jelentős vendégkörrel. Idős koruk okán ezt szívesen átadnák a fiatalabb korosztálynak. A házhoz tartozik még egy óriási méretű melléképület, jelenleg tárolóként funkcionál. Szép nagy a kert, fúrt kút és szalonna sütögető is található benne.

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!