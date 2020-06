Vasárnap is sok lesz a napsütés

Esőre csak a hegyekben számíthatunk.

Szombat éjszaka a legtöbb helyen kiderül az ég, de északkeleten továbbra is előfordulhat néhány záporos, zivataros góc.

Vasárnap is sok napsütés várható, emellett nappali gomolyfelhő-képződésre is számítani lehet. Leginkább a hegyek környezetében, helyi jelleggel fordulhat elő záporeső, zivatar. A déli, délnyugati szél éjszakára mérséklődik. A zivatarok környezetében ugyanakkor átmenetileg viharos széllökések is lesznek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 29 és 34 fok között valószínű.