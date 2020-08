Lehüléssel, esővel indul a hét

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn a Dunántúlon 22 és 26, míg keletebbre 27 és 31 fok között várható.

A fátyolfelhőzet mellett, nyugaton gomolyfelhők is képződnek, így ott késő délutántól, estétől zápor, zivatar is kialakulhat, az Alpokaljára egy-egy hevesebb góc is besodródhat. Éjszaka gyengén, illetve erősen felhős területek váltakoznak, néhol lehet csak csapadék.

Hétfőn kezdetben változóan felhős lesz az ég, majd a délelőtti órákban nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, a keleti vidékeken számíthatunk a legtöbb napsütésre. Délutántól délnyugat felől egyre többfelé ered el az eső, estig a Dunántúlon – annak is főként a déli részein – kiadós mennyiségű csapadék hullhat.

A középső országrészben záporok, zivatarok is kialakulhatnak a nap második részében, a Tiszántúlon a legkisebb a csapadék esélye.

Vasárnap a déli, délnyugati szél nagy területen lesz erős, néhol viharos. Éjszaka északira, északnyugatira fordul a szél, és hétfőn napközben időnként megerősödik, Sopron térségében azonban viharos lökések is lehetnek. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn a Dunántúlon 22 és 26, míg keletebbre 27 és 31 fok között várható.